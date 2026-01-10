Amplío despliegue policial en Catamarca terminó con 40 vehículos secuestrados

En el marco de un plan estratégico de prevención y control vial, efectivos de la Policía de la Provincia llevaron adelante intensos operativos de seguridad que culminaron con el secuestro de una importante flota de vehículos y la detención de un hombre en el oeste provincial.

Las tareas de vigilancia, que se extendieron durante las últimas 48 horas, involucraron a las seccionales de Sumalao, San Isidro y Santa Rosa (Valle Viejo), así como a la dependencia de San Antonio (Fray Mamerto Esquiú). En el interior, el despliegue estuvo a cargo de las Comisarías Departamentales de Tinogasta y Belén, contando con el apoyo especializado del Grupo de Infantería Tinogasta (GIT).

Como resultado de las inspecciones en puntos estratégicos, las fuerzas de seguridad procedieron a la incautación de: 35 motocicletas de diversas cilindradas, 4 automóviles y 1 camioneta.

Según informaron fuentes oficiales, los rodados fueron retenidos por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Tras labrarse las actas correspondientes, las unidades fueron remitidas a los corralones municipales y dependencias policiales de cada jurisdicción.

Incidente y arresto en Tinogasta

Uno de los puntos de mayor tensión se registró en la avenida San Martín, a la altura del barrio Estación Sur, en la ciudad de Tinogasta. Allí, el personal policial interceptó a un hombre de 50 años, de apellido Ortiz, quien circulaba realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo la integridad de terceros.

El conductor fue arrestado de inmediato y trasladado a la base policial bajo los cargos de supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, quedando a disposición de las autoridades competentes.