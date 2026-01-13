Secuestran en Belén un automóvil con pedido judicial de Salta

Un nuevo procedimiento policial realizado en el interior provincial permitió el secuestro de un automóvil que era requerido por la Justicia de otra jurisdicción. El hecho ocurrió en la ciudad de Belén, donde personal de calle de la Comisaría Departamental Belén logró detectar un rodado con pedido judicial vigente emitido por la provincia de Salta, en el marco de tareas preventivas y de control que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial brindada por fuentes policiales, el procedimiento se concretó cuando efectivos de la dependencia mencionada se constituyeron en inmediaciones de la plaza Olmos y Aguilera, uno de los sectores céntricos y de mayor circulación de personas y vehículos de la ciudad. En ese contexto, los uniformados procedieron a realizar el control de un automóvil Ford Focus, como parte de las verificaciones habituales que se llevan adelante para prevenir delitos y detectar situaciones irregulares.

Durante la inspección, los efectivos consultaron los datos del rodado en el Sistema Informático de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una herramienta que permite acceder en tiempo real a información vinculada a pedidos de secuestro, requerimientos judiciales y antecedentes de vehículos en todo el país. Fue a partir de esta consulta que los policías lograron constatar que el automóvil registraba un requerimiento judicial vigente, dispuesto por la Fiscalía Penal N° 5 de la provincia de Salta.

Ante esta situación, y conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, el vehículo quedó en calidad de secuestro, procediéndose a dar inmediato conocimiento a la Fiscalía de Instrucción en feria de la Tercera Circunscripción Judicial, que tomó intervención en el hecho y ordenó las medidas a seguir. De esta manera, se garantizó la correcta actuación judicial y la preservación del rodado para las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza se destacó la relevancia de los controles vehiculares y del uso de sistemas informáticos interconectados, que permiten detectar en otras provincias vehículos buscados por la Justicia. Este tipo de procedimientos no solo contribuye al esclarecimiento de causas judiciales, sino que también fortalece el trabajo conjunto entre distintas jurisdicciones, agilizando la respuesta ante hechos delictivos y evitando la circulación de rodados involucrados en causas penales.