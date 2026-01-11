Seguridad Vial refuerza acciones de concientización en zonas turísticas de Catamarca

En el marco de las acciones de prevención previstas para la temporada de verano, la Dirección Provincial de Seguridad Vial llevó adelante una jornada de capacitación y concientización en la localidad de Guayamba, encabezada por su director, Sergio Leiva, el pasado sábado 10 de enero.

La actividad tuvo lugar en el Centro Recreativo de Guayamba, donde se registró una importante afluencia de turistas y veraneantes. La iniciativa se concretó a partir de una invitación de la doctora Ojeda, jefa del Área Programática N°13, y permitió articular acciones de seguridad vial y salud pública, ya que en simultáneo se dictó una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Durante su exposición, Leiva abordó los principales ejes vinculados a la reducción de la siniestralidad vial en la provincia. Entre ellos, se destacaron los factores de riesgo más frecuentes, las conductas peligrosas al volante, y un análisis de las estadísticas provinciales, con el objetivo de generar conciencia sobre la realidad local.

Además, se realizaron demostraciones prácticas del uso de alómetros y alcoholímetros, herramientas clave que se emplean en los operativos de control que se desarrollan en distintos puntos de Catamarca.

"Es fundamental aprovechar estos espacios de gran concurrencia para dialogar directamente con el ciudadano. Nuestro objetivo es que tanto el turista como el vecino comprendan que el uso de la tecnología de control y el respeto por las normas no son medidas arbitrarias, sino herramientas vitales para salvar vidas", expresó el funcionario.

Desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial, y siguiendo los lineamientos establecidos por el secretario de Seguridad, Dr. Venturini, se reafirmó el compromiso de continuar recorriendo las distintas localidades de la provincia, con el propósito de garantizar un verano seguro para todos.