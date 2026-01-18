Siniestro vial fatal en la Ruta 43: murió un joven de 22 años

Una mañana trágica sacudió este domingo a la localidad de El Peñón, en el departamento Antofagasta de la Sierra. Alrededor de las primeras horas del día, un grave siniestro vial sobre la Ruta Provincial N.º 43 se cobró la vida de un joven de 22 años y dejó a otros tres heridos de diversa consideración.

El episodio fue protagonizado por un automóvil marca Chevrolet en el que se transportaban cuatro jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y 22 años. Por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, lo que derivó en un violento siniestro sobre la traza puneña.

Atención médica y traslados

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes, de 22 años, perdió la vida de forma instantánea en el lugar. Los otros tres jóvenes que viajaban en el vehículo recibieron las primeras curaciones en el centro asistencial local y luego fueron trasladados de urgencia en ambulancia hacia el Hospital de Belén para una atención de mayor complejidad.

Investigación judicial

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Belén, a cargo de la Dra. Sabrina Rodas Tizón. La magistrada impartió las directivas de rigor de manera inmediata, ordenando que un equipo de peritos especializados viaje hacia la zona del siniestro.

Mediante la realización de una pericia accidentológica, se buscará determinar científicamente la mecánica del accidente, evaluando factores como la velocidad, el estado de la calzada y las condiciones mecánicas del Chevrolet al momento de la tragedia.

Personal policial trabajó en el lugar para resguardar la escena y organizar el tránsito en la zona, mientras la comunidad local y las familias de los involucrados aguardan por el parte médico de los jóvenes sobrevivientes.