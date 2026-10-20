Sobreseyeron al adolescente de 15 años que mató a tiros a un compañero en Santa Fe

A casi siete meses del tiroteo ocurrido en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno, en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, la Justicia resolvió sobreseer a G. C., el adolescente de 15 años acusado de matar a tiros a su compañero Ian Cabrera, de 13 años. La decisión fue adoptada por el juez penal José Boaglio, quien consideró que el acusado no podía recibir una condena penal debido a su edad al momento del ataque.

La resolución se produjo luego de un planteo presentado por los abogados defensores Mariana Oroño y Federico Kiener. Aunque la Justicia le atribuyó formalmente al adolescente la autoría material del hecho, el marco legal vigente cuando ocurrió el tiroteo impedía imponerle una sanción penal.

El pronunciamiento establece así el cierre de la vía penal contra el adolescente por este episodio, sin que ello implique dejar de lado las medidas de asistencia y protección dispuestas para su seguimiento. El magistrado ordenó que distintos organismos estatales continúen con las acciones de resguardo, aun después de concluido el proceso penal.

La decisión vuelve a poner en el centro de la causa la cuestión de la edad de punibilidad y los límites que establece la legislación para determinar cuándo una persona puede recibir una condena penal. En este caso, la edad del acusado al momento del ataque fue el factor determinante para el sobreseimiento.

Por qué el adolescente no puede recibir una condena penal

El fundamento principal de la resolución se encuentra en el régimen penal juvenil vigente cuando ocurrió el tiroteo. En ese momento, la edad mínima de punibilidad era de 16 años. Como G. C. tenía 15 años cuando se produjo el ataque, no podía ser condenado penalmente por el hecho.

La Justicia consideró que esa condición legal debía aplicarse al caso, independientemente de las modificaciones normativas aprobadas con posterioridad. En consecuencia, aunque se le atribuyó formalmente la autoría material de la muerte de Ian Cabrera, no era jurídicamente posible imponerle una condena penal bajo la legislación vigente al momento del episodio.

Posteriormente, el Congreso de la Nación aprobó una reforma que redujo la edad mínima de punibilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, ese cambio no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del acusado. La modificación legislativa posterior, por lo tanto, no altera la situación jurídica del adolescente respecto del ataque ocurrido en marzo de 2026. La decisión judicial se apoya en la norma que regía cuando sucedieron los hechos y en la imposibilidad de utilizar la nueva legislación para agravar retroactivamente su situación.

De esta manera, el sobreseimiento no se fundamentó en que la Justicia hubiera descartado la atribución material del hecho, sino en la imposibilidad de imponer una condena penal por la edad que tenía el acusado al momento del ataque.

Seguimiento y resguardo estatal

El cierre de la causa penal no implica que cesen todas las intervenciones vinculadas con el adolescente. El juez Boaglio dispuso medidas de seguimiento y resguardo a cargo de organismos estatales, que deberán mantenerse pese a la finalización del proceso penal.

Estas medidas constituyen un aspecto central de la resolución, ya que establecen la continuidad de acciones de asistencia y protección más allá de la imposibilidad legal de imponer una condena. El sobreseimiento determina el cierre de la vía penal por este hecho, pero no elimina las disposiciones destinadas al acompañamiento y al resguardo del adolescente. La intervención de los organismos estatales deberá continuar conforme a lo ordenado por la Justicia.

La decisión distingue, de este modo, entre las consecuencias penales del episodio y las medidas de seguimiento que permanecerán vigentes. Mientras la primera cuestión quedó definida por la edad del acusado y el régimen legal aplicable, las acciones de asistencia y protección deberán sostenerse después del cierre del expediente penal.

El tiroteo que conmocionó a San Cristóbal

El ataque ocurrió en marzo de 2026, en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, Santa Fe. Durante el tiroteo murió Ian Cabrera, de 13 años, en un episodio que provocó conmoción en la comunidad educativa y entre los vecinos de la ciudad.

La investigación posterior buscó reconstruir las circunstancias del hecho y también examinó los vínculos del adolescente acusado con comunidades digitales relacionadas con contenidos violentos. Entre los espacios mencionados durante las actuaciones se encuentran la denominada True Crime Community y la red extremista conocida como 764, señalada por promover situaciones de violencia y ataques.

La referencia a esos ámbitos digitales formó parte de las líneas examinadas durante la investigación posterior al tiroteo. Su mención se relaciona con el análisis de los vínculos del adolescente y los contenidos que circulaban en esos espacios, dentro del contexto más amplio de las actuaciones por la muerte de Cabrera.

El caso generó preocupación en el ámbito escolar y entre los habitantes de San Cristóbal, no solo por la muerte del adolescente, sino también por las circunstancias del ataque y los aspectos que surgieron durante la investigación.

Las amenazas en ámbitos escolares continuó

En los meses posteriores al tiroteo, la preocupación por posibles amenazas en establecimientos educativos continuó presente. En otro episodio reciente, las autoridades secuestraron un arma después de detectar una publicación de riesgo en redes sociales vinculada con una escuela de la ciudad.

Ese hecho se produjo en un contexto marcado por la conmoción que dejó el ataque en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno y por la atención sobre posibles situaciones de violencia relacionadas con instituciones educativas.

El secuestro del arma tras la detección de la publicación de riesgo constituyó un episodio distinto del tiroteo por el que murió Ian Cabrera, pero se inscribe en el escenario de preocupación por eventuales amenazas en ámbitos escolares durante los meses posteriores.