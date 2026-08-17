Amenazó de muerte y apedreó a dos menores: un hombre quedó detenido

Un hombre de 31 años, de apellido Lencina, fue aprehendido por personal de la Seccional Séptima luego de un episodio ocurrido en el norte de la Capital, donde habría amenazado de muerte a dos menores de edad y posteriormente les habría arrojado piedras.

El procedimiento policial tuvo lugar en la esquina de las calles Alpatauca y Collagasta, donde los efectivos intervinieron a partir de la situación protagonizada por el sujeto.

De acuerdo con la información proporcionada, las personas damnificadas fueron un niño de 9 años y un adolescente de 15 años, quienes habrían sido primero amenazados de muerte y luego atacados mediante el lanzamiento de piedras. Tras la intervención de los efectivos de la Seccional Séptima, Lencina fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial.

Amenazas y las piedras

Según se informó, el episodio tuvo como protagonistas a dos menores de diferentes edades: un niño de 9 años y un adolescente de 15 años. La secuencia denunciada contempla dos situaciones principales. En primer lugar, el hombre habría amenazado de muerte a ambos menores. Posteriormente, habría comenzado a arrojarles piedras.

La intervención policial se produjo en la intersección de Alpatauca y Collagasta, donde personal de la Seccional Séptima procedió a la aprehensión del sujeto.

Traslado a la comisaría

Luego de la aprehensión, el hombre fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

La intervención de la autoridad judicial permitirá avanzar con las actuaciones correspondientes a partir del episodio ocurrido en la zona norte de la Capital.

Además de la aprehensión, se adoptó otra medida vinculada con la investigación del episodio. El progenitor de los menores damnificados fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente. Para realizar esa presentación, se indicó que deberá concurrir a la Unidad Judicial N° 7.

El caso ocurrido en el norte de la Capital quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, ante la cual fue puesto a disposición el hombre aprehendido.