Tras dos allanamientos, recuperaron mercadería robada en una carnicería de Catamarca

En la jornada de hoy, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante una serie de allanamientos en dos inmuebles ubicados en el Complejo Habitacional Valle Chico, en el marco de una investigación vinculada a un ilícito denunciado ante las autoridades judiciales.

Los procedimientos se concretaron en ambas moradas por disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 4, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 9. La intervención policial tuvo como resultado el hallazgo y la recuperación de diversos elementos que serían de interés para el avance de la causa.

Las medidas judiciales permitieron localizar objetos y productos que, de acuerdo con la información proporcionada, estarían relacionados con el hecho denunciado. A partir de este resultado, los elementos fueron puestos bajo resguardo para continuar con las actuaciones correspondientes.

Los elementos recuperados quedaron bajo secuestro

Durante los allanamientos, los efectivos policiales recuperaron una cuchilla tipo carnicero y tres bolsas de lienzo ecológico que contenían carne vacuna y embutidos. Estos productos serían el resultado de un ilícito denunciado en la Unidad Judicial N° 4, circunstancia que motivó su incorporación a las actuaciones judiciales.

Tanto la cuchilla como las bolsas con los productos cárnicos quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia interviniente. De esta manera, los elementos encontrados durante los procedimientos permanecerán bajo resguardo mientras se desarrollan las medidas dispuestas en el marco de la investigación.

La Justicia dispuso las medidas a cumplimentar

Tras los resultados obtenidos en los dos inmuebles del Complejo Habitacional Valle Chico, los elementos recuperados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, desde donde se indicaron las medidas que deberán cumplimentarse.

La intervención se desarrolló bajo las disposiciones del Juzgado de Control de Garantías N° 4 y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 9, con la participación de numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia.