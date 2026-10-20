Caso Maira: cuarto intermedio en la audiencia que define la prisión preventiva de Cejas

La audiencia judicial en la que debe resolverse si Eduardo Cejas, alias "Pumpuna", continuará detenido por el crimen de Maira Cabrera, pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10.30. La decisión se adoptó durante la jornada de este martes, debido a que la fiscal Alejandra Antonino no logró finalizar su exposición ante el tribunal.

La reanudación de la audiencia permitirá que la representante del Ministerio Público Fiscal complete los argumentos con los que fundamenta el pedido de prisión preventiva. Una vez concluida esa intervención, será el turno de las exposiciones pendientes de la defensa y de la querella, que mantienen posiciones diferentes respecto de la situación procesal del imputado.

El planteo se desarrolla ante el juez de Control de Garantías N.º 3, Lucas Vaccaroni, quien deberá analizar los argumentos presentados por las partes antes de resolver la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

El cuarto intermedio deja pendiente una decisión relevante para el avance de la causa, ya que el objetivo de la audiencia es determinar si Cejas debe permanecer privado de la libertad mientras continúa la investigación por la desaparición y el presunto crimen de la joven.

Los delitos que se le imputan a Cejas

Eduardo Cejas se encuentra imputado por los presuntos delitos de amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja, en el marco de la investigación por la desaparición y el presunto crimen de Maira Cabrera, de 27 años.

El hecho investigado habría ocurrido el 10 de agosto en Telarito, departamento Capayán. A partir de ese episodio, la investigación busca avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido, mientras las partes intervienen en las distintas instancias judiciales vinculadas con la situación del acusado.

En este contexto, la Fiscalía solicitó que se dicte la prisión preventiva para que Cejas continúe detenido durante el desarrollo de la investigación. La medida constituye el objeto central de la audiencia que quedó inconclusa y cuya continuidad fue fijada para este miércoles por la mañana.

La defensa cuestiona la detención

La defensa de Cejas está a cargo del abogado Víctor García, quien sostiene que no existen elementos probatorios suficientes para justificar que su asistido continúe privado de la libertad.

La postura defensiva se contrapone al requerimiento de la Fiscalía, que pretende mantener al imputado detenido mientras avanza la investigación. En consecuencia, la audiencia deberá contemplar los argumentos de ambas partes antes de que el juez tome una determinación sobre la medida cautelar.

La querella respalda la prisión preventiva

Por su parte, la querella, representada por el abogado Rolando Crook, acompaña el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía. Durante sus declaraciones, el letrado hizo referencia a uno de los principios generales del derecho penal: la libertad durante el proceso como regla y la prisión preventiva como una medida excepcional.

Sin embargo, sostuvo que, a su entender, las circunstancias de este caso justifican solicitar que el acusado permanezca detenido. Para fundamentar esa posición, mencionó dos aspectos que considera relevantes: el peligro de fuga y la posibilidad de que se entorpezca el desarrollo de la investigación.

Crook expresó su postura con las siguientes palabras: "La regla en el derecho penal es la libertad. La excepción es justamente lo que se va a pedir ahora, la voy a acompañar, solo en casos muy extremos y este lo es, así lo entiendo yo, porque hay peligro de fuga y entorpecimiento del proceso".

De esta manera, el representante de la familia manifestó su respaldo al requerimiento fiscal y explicó los motivos por los cuales considera necesaria la continuidad de la detención. Sus argumentos se inscriben en el análisis sobre los riesgos procesales que, desde la perspectiva de la querella, justificarían la adopción de la medida cautelar.