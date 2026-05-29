Trasladaron a dos detenidas por droga al Correccional de Mujeres

En la tarde de hoy, a las 18:00 horas, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento de cumplimiento estrictamente judicial, enmarcado en un oficio emitido por el Juzgado Federal N° 1. En ese contexto, se concretó el traslado de dos personas de sexo femenino hacia la Unidad Penal N° 2 de Mujeres, donde quedaron a disposición del servicio penitenciario.

Las personas trasladadas fueron identificadas como una joven y una mujer de 27 y 31 años de edad respectivamente, quienes hasta ese momento se encontraban alojadas en la Comisaría de la Mujer, en carácter de detenidas. El procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de las autoridades competentes y culminó con la entrega formal de ambas a la custodia penitenciaria.

Finalmente, al concluir los trámites de rigor correspondientes, las dos mujeres quedaron bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Mujeres, cerrando así la etapa de permanencia en sede policial y dando continuidad a su situación procesal en el ámbito penitenciario.

Antecedentes: el allanamiento en barrio Parque Norte

El origen de la causa se remonta a un allanamiento realizado el pasado 26 de marzo en un domicilio ubicado en la manzana "E" del barrio Parque Norte. Dicho procedimiento fue llevado adelante por personal investigador en el marco de actuaciones vinculadas a la presunta tenencia de sustancias ilícitas.

Durante ese operativo, los efectivos intervinientes procedieron a la incautación de diversos elementos que posteriormente fueron incorporados a la causa. En el lugar se hallaron envoltorios de plástico conteniendo sustancias de tipo herbácea y polvo de color blanco, los cuales fueron sometidos a las pruebas de campo correspondientes.

Los resultados de dichas pruebas determinaron que las sustancias incautadas se corresponderían con marihuana y cocaína respectivamente, según se desprende del informe operativo. Este hallazgo constituyó uno de los elementos centrales del expediente judicial que derivó en las medidas posteriores.

Elementos secuestrados durante el procedimiento

En el marco del allanamiento del 26 de marzo, además de las sustancias mencionadas, se procedió al secuestro de diversos elementos que forman parte del expediente investigativo. Entre ellos se detallan:

Sustancia herbácea contenida en envoltorios de plástico, presuntamente marihuana según la prueba de campo.

contenida en envoltorios de plástico, presuntamente marihuana según la prueba de campo. Sustancia en polvo de color blanco , que habría arrojado resultado positivo para cocaína en la prueba de campo.

, que habría arrojado resultado positivo para cocaína en la prueba de campo. Un teléfono celular , incorporado como elemento de interés para la investigación.

, incorporado como elemento de interés para la investigación. Una balanza digital tipo gramera , utilizada habitualmente para el fraccionamiento de sustancias.

, utilizada habitualmente para el fraccionamiento de sustancias. Ansiolíticos, encontrados en el mismo procedimiento y secuestrados por los investigadores.

Estos elementos fueron formalmente incautados por los efectivos actuantes y quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, integrando el conjunto probatorio del expediente.