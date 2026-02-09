Tres menores demorados en Catamarca por una estafa con transferencias falsas

En un operativo realizado durante la mañana de este lunes, efectivos de la Policía de la Provincia frustraron una maniobra delictiva bajo la modalidad de "estafa virtual" en el corazón comercial de la Capital. Tres adolescentes resultaron demorados tras ser señalados por intentar engañar a un comerciante local.

El procedimiento tuvo lugar a las 10:30 horas, cuando personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) fue alertado sobre un incidente en un local ubicado en la Peatonal Rivadavia al 100. Según fuentes policiales, los tres jóvenes —dos de 14 años y uno de 17— habrían realizado una compra de mercadería para luego intentar retirarse exhibiendo un comprobante de transferencia bancaria falso en sus dispositivos móviles.

Al constatar la irregularidad y la inexistencia del ingreso del dinero, los uniformados procedieron a la demora inmediata de los involucrados. Durante la requisa, se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Motorola E 15, elemento que habría sido utilizado para generar la documentación apócrifa y que quedó a resguardo como pieza clave de la investigación.

Debido a la edad de los implicados, el caso fue derivado de inmediato a la Fiscalía Penal Juvenil. Desde dicho organismo se impartieron las directivas legales correspondientes para resguardar a los menores, mientras que la propietaria del comercio fue invitada a radicar la denuncia formal en el Precinto Judicial N° 1.