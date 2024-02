Turistas denuncian que fueron estafados por la app "Visita Fiambalá"

En los últimos días de enero, Graciela Herrera, Directora de Turismo de Fiambalá había anunciado a través de la prensa que las entradas para ingresar a las Termas ya no se adquieren mediante la aplicación “Visita Fiambalá” no obstante, esto era desconocido para los turistas que descargaron la aplicación con anterioridad.

Esto fue denunciado el día de ayer, 1 de febrero, en la oficina de turismo de Fiambalá: según las fuentes, ellos se comunicaron vía telefónica con la oficina para confirmar la compra de las entradas, y es aquí donde se enteran que la adquisición de las mismas se debe hacer de manera presencial en la oficina de Turismo de la Municipalidad. El dinero que invirtieron en las entradas no está registrado en la cuenta municipal, y también se desconoce dónde terminó, ya que la gestión anterior no entregó las contraseñas para administrar la plataforma virtual a la nueva gestión, por lo que no pueden confirmar el destino, titular o cuenta bancaria para realizar la devolución.

Es por esto que el área legal del municipio está trabajando para realizar las denuncias correspondientes ante la justicia por las estafas realizadas en nombre de la Municipalidad de Fiambalá; al mismo tiempo recomiendan no realizar ninguna transacción, comunicación o confiar datos que se solicite o se informe en la misma.

Mientras tanto, desde la comuna local se está evaluando cada caso para darle una solución a cada una de las personas que sufrieron las estafas virtuales.

Fuente: El Abaucán Digital