Ubican en Jujuy a una adolescente catamarqueña que era intensamente buscada

Efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia lograron ubicar en la provincia de Jujuy a una adolescente de 16 años, que era intensamente buscada luego de haberse ausentado de su domicilio en el departamento La Paz el pasado 10 de enero.

Tras una serie de tareas investigativas propias de su especialidad y un trabajo coordinado con personal policial jujeño, los efectivos llegaron hasta la terminal de ómnibus de la ciudad de Libertador General San Martín, donde se logró dar con el paradero de la menor, quien se encontraba en buen estado de salud.

Con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en feria de la Sexta Circunscripción Judicial, una comitiva policial viajó hasta la vecina provincia para concretar el traslado de la adolescente, quien quedó a disposición del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Secretaría de Familia.

Arrestaron a un joven por una presunta infracción al Código de Faltas

Efectivos de la Comisaría Décima arrestaron a un joven de 25 años, de apellido Soria, por una presunta infracción al Código de Faltas de la Provincia, en un procedimiento realizado en el sur de la Capital.

El hecho ocurrió tras un requerimiento del SAE-911, que alertó sobre disturbios en la intersección de calle Formosa y pasaje Esmeralda, donde el sujeto habría causado molestias a vecinos del sector, incitándolos a reñir.

Ante la situación, los uniformados procedieron al traslado del individuo a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad competente.