Un adolescente fue demorado tras robar una moto en Catamarca

En la madrugada de este lunes, un procedimiento policial derivado de los operativos de prevención de rutina culminó con la recuperación de un vehículo robado y la demora de un adolescente. El hecho se registró a las 04:45 horas en las inmediaciones de la Avenida Presidente Arturo Illia y calle Intendente Castellano.

Efectivos de la Seccional Cuarta que patrullaban la cuadrilla divisaron a un sujeto de sexo masculino que se desplazaba a pie empujando una motocicleta Honda Wave 110 cc., de colores rojo y negro. Al advertir la proximidad de la unidad móvil, el sospechoso abandonó el rodado en la vía pública e inició una huida a pie.

Tras una breve verificación de los datos del vehículo, los uniformados constataron que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro, habiendo sido denunciada como sustraída apenas unas horas antes.

Ante la fuga, se inició un operativo de persecución por las calles del sector que finalizó en la intersección de la Avenida Presidente Arturo Illia y calle Fray Marco Antonio Juárez. Allí, los agentes lograron interceptar y demorar al sospechoso, quien resultó ser un adolescente de 17 años.

Por disposición de las autoridades, el rodado quedó en calidad de secuestro preventivo. En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 4, quienes realizaron las pericias de rigor para el resguardo de pruebas.

El caso fue remitido a la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las directivas legales a seguir dada la minoría de edad del involucrado.