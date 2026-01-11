Un conductor se durmió al volante y cayó desde el puente en El Rodeo

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este domingo en la localidad de El Rodeo vino a romper la apasible tranquilidad de la villa veraniega generando preocupación entre vecinos y automovilistas. Todo derivó de un siniestro protagonizado por un conductor quien perdió el control de su vehículo y terminó cayendo desde el puente de la localidad ambateña.

Los primeros informes indican que presuntamente esto sucedió tras quedarse dormido al volante. A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron víctimas fatales ni personas con heridas de consideración, de acuerdo con la información preliminar brindada por fuentes oficiales.

El hecho se produjo en un sector clave de la traza vial que atraviesa la villa, lo que motivó la interrupción temporal del tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Según se informó, el vehículo terminó fuera de la calzada tras la caída, lo que obligó a desplegar un operativo de asistencia, rescate y posterior despeje del área, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto del conductor involucrado como de terceros.

Minutos después del incidente, personal policial y de emergencias se hizo presente en el lugar para evaluar la situación. En primera instancia, se constató que el conductor se encontraba consciente y que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado de urgencia a un centro de salud, aunque se le realizaron controles preventivos como parte del protocolo habitual en este tipo de episodios.

Como consecuencia del siniestro, el puente permaneció cortado durante un tiempo considerable, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se trabajaba en el retiro del vehículo accidentado. La interrupción del tránsito generó demoras y desvíos momentáneos, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando la circulación suele ser más intensa. Una vez asegurada la zona y despejada la vía, el tránsito fue restablecido de manera gradual, bajo supervisión de las autoridades.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles oficiales respecto a la identidad del conductor ni sobre las circunstancias exactas que derivaron en la caída desde el puente. La hipótesis principal apunta a que el hombre habría perdido el control del rodado tras quedarse dormido, aunque esta versión deberá ser confirmada por las pericias correspondientes y por el informe que elaboren las autoridades de tránsito o la Policía local.