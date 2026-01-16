Un joven fue detenido en Catamarca tras golpear a su pareja y disparar contra vecinas

Una madrugada de extrema violencia terminó con la detención de un hombre y el despliegue de diversas divisiones policiales en el barrio Villa Cubas. El hecho se desencadenó a las 05:45 de este viernes, cuando efectivos de la Seccional Quinta acudieron a una vivienda situada en las inmediaciones de las calles General Lavalle y Congresal Centeno.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con cuatro mujeres mayores de edad, quienes señalaron a un joven de 23 años como el autor de una violenta agresión física contra su pareja, una mujer de 20 años. Según el relato de las testigos, el agresor no solo habría golpeado a la víctima, sino que también habría efectuado disparos contra ellas con lo que, en ese momento, presumían era un arma de fuego.

Durante la requisa inicial, el personal policial descubrió entre las prendas del sospechoso varios envoltorios plásticos con una sustancia vegetal. Ante la sospecha de estar frente a una infracción a la Ley de Estupefacientes, se dio intervención a la Dirección Drogas Peligrosas. Tras realizar las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de marihuana, procediéndose al secuestro inmediato de la sustancia.

La gravedad de las denuncias por disparos motivó una rápida acción judicial. Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías en feria, a cargo del Dr. Lucas Tomás Vaccaroni, y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción en feria, se ordenó el registro del inmueble.

En el operativo participaron personal de la División Investigaciones, efectivos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 5.

Como resultado de la medida judicial, las autoridades lograron incautar una pistola de aire comprimido calibre 4.5 mm, la cual contaba con su respectivo cargador y cuatro balines de metal.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente, que ya impartió las directivas correspondientes para avanzar en la causa por violencia de género y el uso del armamento secuestrado.