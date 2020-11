Una discusión entre dos cuñadas terminó en el asesinato de un hombre y en la detención de una pareja

Víctima y victimario habían compartido un almuerzo y consumido bebidas alcohólicas.

A las 21:00, la pareja de la víctima y hermana del homicida tuvo una discusión con su cuñada. Luego, se fue. Regresó junto a Juan Cardozo -el homicida- y, previo a una discusión con Marcelo Herrera (la víctima), tomó un cuchillo de sobre la mesa y le asestó un primer puntazo. La víctima salió corriendo, pero en la vereda, Cardozo le dio alcance y le asestó una segunda puñalada en el pecho. Marcelo Herrera se desplomó en el suelo y murió minutos después. El agresor y su pareja se dieron a la fuga a bordo de una moto, siendo más tarde detenidos por la Policía.

En la jornada de hoy, Juan Cardozo y su pareja, Roxana Portugal, podrían ser llevados ante la fiscala, Jesica Miranda.

LA UNIÓN pudo saber de voceros policiales y judiciales que aproximadamente a las 00:20 de la madrugada de ayer, una mujer llamó a la Policía manifestándole que su hermano había apuñalado gravemente a su pareja, Marcelo Herrera, con un arma blanca.

Al arribar a la calle Víctor Mauvecin y Brakenbsh, dos cuadras al sur sobre esta última arteria, los efectivos encontraron tendidos sobre la vía pública a Marcelo Jonathan Herrera (29), domiciliado en el barrio San Antonio Sur, Manzana “M”, Lote N° 17, quien a simple vista presentaba una herida punzocortante en el pecho de la que emanaba gran cantidad de sangre, no presentando la víctima casi signos vitales. Junto a la víctima estaba Ximena Cardozo, de 29 años de edad, pareja de este y hermana del agresor. Mientras la Policía solicitaba con urgencia la presencia del personal del SAME para la asistencia de la víctima, la mujer le comentó a los efectivos que su pareja, Marcelo Herrera, habría mantenido una gresca con su hermano Juan, quien lo había herido con un arma blanca (cuchillo) a la altura del tórax.



El móvil

La mujer contó que desde el mediodía, todos se encontraban en su casa reunidos consumiendo bebidas alcohólicas, para en horas de la tarde, su hermano Juan -el agresor- marcharse, quedando su cuñada.

Ahora bien, cerca de las 21:00, ambas mujeres discutieron y Portugal, pareja del imputado, se fue a su casa, regresando a los minutos junto Juan Cardozo, a bordo de una moto. Siempre según los dichos de la testigo presencial, Juan le habría recriminado la pelea con su pareja, iniciándose una discusión con Herrera. Fue en un determinado momento cuando Cardozo tomó un cuchillo que había sobre la mesa y lo apuñaló. Herrera se levantó y salió corriendo a la calle, pero Cardozo lo siguió, dándole alcance en la vereda donde le asestó una segunda puñalada. Esta vez, fue en el tórax, cerca del corazón, lo que desencadenó en la muerte de Herrera.

Reanimación

Ante la gravedad del estado de salud en el que la Policía encontró a Herrera, los efectivos le brindaron los primeros auxilios RCP por casi media hora, hasta que arribó la ambulancia del SAME. Al ser examinado por el médico, este confirmó que Herrera estaba ya sin vida. Ante el fatal desenlace, la Policía a cargo del procedimiento convocó al personal de la Unidad Judicial N° 6, quienes por disposición de la fiscalía en turno resguardaron la escena del hecho y convocaron al personal de la División Homicidios, quienes quedaron al frente de la investigación. Seguidamente, por orden judicial, el cuerpo de Herrera fue trasladado a la Morgue Judicial, para la realización de la autopsia, medida judicial que se concretó durante la mañana de ayer.



Secuestros

Por otra parte, luego de ser convocados a la escena del hecho, personal de las Divisiones Homicidios e Investigaciones de la Policía de la Provincia incautaron en las inmediaciones un cuchillo tipo Tramontina, que estaba oculto en un sitio baldío. Horas después, materializaron dos órdenes de allanamiento; una en el barrio Virgen Niña, donde secuestraron una bermuda, con posibles manchas de sangre, y la restante en calle Tucumán al 1.900, desde donde secuestraron una moto y arrestaron a Juan Cardozo, sindicado como el autor del hecho y a su pareja, Roxana Portugal.