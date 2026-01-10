Una mujer terminó hospitalizada tras un fuerte choque entre un auto y una moto

Un violento siniestro vial se registró este sábado, alrededor de las 15:20, sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del ingreso al barrio Los Quevedo, en la localidad de Huillapima, departamento Capayán, y dejó como saldo una mujer lesionada.

Según informaron fuentes policiales, un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por Nelson Navarro (29), quien circulaba acompañado por María José Luna (26), Antonella Fernanda Colina (27) y Santiago Tomás Colina (28), colisionó por causas que se tratan de establecer con una motocicleta Mondial roja de 110 cc..

El rodado menor era conducido por Griselda del Valle Chazampi (37), quien como consecuencia del impacto sufrió lesiones y debió ser asistida en el lugar por personal médico del SAME. Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital para una mejor atención.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría de Huillapima, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que dispuso las medidas de rigor para determinar las circunstancias del siniestro.