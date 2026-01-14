Violencia familiar en Catamarca: agredió y robó a propia su madre

En la mañana de este miércoles, un hecho de violencia familiar movilizó a las fuerzas de seguridad en la jurisdicción de la Comisaría Novena. Alrededor de las 11:50 horas, efectivos del cuerpo de operaciones especiales COEM-Kappa concretaron la aprehensión de un hombre de apellido Rodríguez, de 29 años, quien era buscado tras haber agredido a su propia madre y robarle.

Según fuentes policiales, el incidente se originó momentos antes en el domicilio de la víctima. Tras una violenta discusión en la que el sujeto habría proferido graves insultos y agresiones verbales, Rodríguez cometió un ilícito en perjuicio de su madre —cuya naturaleza no fue detallada para preservar la integridad de la víctima— y se dio a la fuga de forma inmediata.

Tras un rápido operativo de rastrillaje, los uniformados lograron localizar al sospechoso en la intersección de las calles Gdor. Manuel A. Gutiérrez y Alfonsina Storni. Al momento de la requisa, el personal policial descubrió que el joven transportaba en una mochila de color negro los siguientes elementos: un cuchillo tipo "tramontina", y una llave de paso de gas.

Ambos objetos fueron incautados bajo acta de secuestro, ya que podrían estar vinculados al hecho denunciado o representar un peligro inminente.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía en Feria del Distrito Sur. Desde la instrucción judicial se ordenaron las medidas de rigor para esclarecer el hecho, mientras se aguarda la declaración de la víctima y se define la situación procesal del imputado bajo los protocolos de violencia de género y familiar.