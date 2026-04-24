Violencia intrafamiliar en Catamarca: demoran a un niño de 11 años por agredir a su madre

En la tarde de hoy, a las 14:40, un grave episodio de violencia intrafamiliar tuvo lugar en la avenida Gdor. Ramón Correa al 300, cuando un adolescente de 11 años de edad fue demorado por efectivos policiales tras haber agredido físicamente a su propia madre, una mujer de 47 años.

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento del SAE-911, que alertó sobre la situación. En respuesta, personal de la Comisaría Sexta se desplazó hasta el lugar, donde constató el hecho y procedió a la inmediata intervención.

La intervención policial y el contexto del hecho

De acuerdo con la información proporcionada, el menor habría atacado a su madre a golpes de puño, en circunstancias que no fueron detalladas pero que derivaron en la rápida actuación de las fuerzas de seguridad.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron a la mujer con signos de haber sido agredida, lo que motivó la solicitud de asistencia médica urgente. Paralelamente, el adolescente fue demorado en el lugar, quedando bajo resguardo institucional a la espera de las disposiciones judiciales correspondientes.

Este tipo de situaciones, en las que intervienen menores de edad, activa protocolos específicos que combinan la actuación policial con la intervención de organismos judiciales especializados.

Asistencia médica y estado de la víctima

Como consecuencia de la agresión, la mujer debió ser atendida por profesionales del SAME, quienes le brindaron asistencia médica en el lugar. Si bien no se detallaron oficialmente las lesiones sufridas, la intervención sanitaria da cuenta de la necesidad de atención inmediata tras el episodio de violencia.

La presencia del equipo médico fue clave para evaluar el estado de salud de la víctima y garantizar su atención, en un contexto que combina factores físicos y emocionales derivados del hecho.

Intervención de la Justicia Penal Juvenil

Tras la demora del menor, el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo competente en este tipo de situaciones que involucran a personas menores de edad.

Desde dicha fiscalía se indicaron las medidas a adoptar, en el marco de la normativa vigente que regula la responsabilidad penal juvenil. Este tipo de intervenciones busca no solo determinar responsabilidades, sino también abordar el caso desde una perspectiva integral que contemple la edad del involucrado.