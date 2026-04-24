Intentó ingresar a una vivienda, agredió a un vecino y lo detuvieron

Un procedimiento policial llevado a cabo en el oeste de la Capital culminó con la aprehensión de un joven sospechado de intentar cometer un ilícito y de agredir a un vecino. El hecho se registró tras un requerimiento al SAE-911, que derivó la intervención de efectivos de la Seccional Cuarta.

Los uniformados se dirigieron hasta la calle Atahualpa Yupanqui al 300, donde tomaron contacto con un hombre de 56 años de edad, quien relató la situación que minutos antes había tenido lugar en su domicilio. Según su testimonio, el propietario habría sorprendido a un individuo del sexo masculino cuando intentaba ingresar al interior de su vivienda, presuntamente con intenciones de cometer un delito.

La agresión

De acuerdo con lo manifestado por el damnificado, la situación no se limitó al intento de ingreso al inmueble. En el momento en que fue descubierto, el sospechoso habría adoptado una actitud hostil y violenta.

El hombre señaló que el individuo comenzó a vociferar insultos en su contra, lo que elevó el nivel de tensión en el lugar. Posteriormente, el sujeto habría provocado daños materiales en la propiedad, específicamente en las cañerías externas del suministro de agua de la vivienda.

Este comportamiento, sumado al intento de acceso no autorizado al domicilio, configuró un escenario que motivó la intervención inmediata del personal policial, que ya había sido alertado a través del sistema de emergencias.

Aprehensión del sospechoso

Tras evaluar la situación en el lugar y en función de los hechos relatados, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor, identificado como un joven de apellido Bulacio, de 28 años de edad.

El sospechoso fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial correspondiente, donde permanece a disposición de la Justicia. La intervención quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas procesales a seguir en relación con el caso.