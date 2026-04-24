Narcomenudeo en Catamarca: detienen a tres personas con cocaína, celulares y dinero en efectivo

Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia derivó en la detención de tres personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos en la Capital.

El hecho tuvo su punto de partida en la avenida Gobernador Rodríguez, en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y Avellaneda y Tula, donde los uniformados identificaron a dos hombres de 30 y 31 años de edad que se desplazaban en un automóvil Volkswagen Fox de color gris.

Durante el control vehicular, los policías realizaron una inspección que permitió detectar elementos de interés para la causa, lo que motivó el inmediato avance del procedimiento.

Secuestro de droga, dinero y celulares

En el marco del operativo inicial, el personal interviniente logró incautar una serie de elementos que resultaron determinantes para profundizar la investigación. Entre ellos, se destacan:

Dos teléfonos celulares de marcas LG y Samsung.

de marcas LG y Samsung. $345.000 en efectivo .

. Dos envoltorios de plástico con una sustancia tipo polvo.

La sustancia hallada fue sometida a la prueba de campo correspondiente, la cual arrojó resultado positivo para cocaína, confirmando la presencia de estupefacientes en poder de los sospechosos.

Este hallazgo no solo consolidó la intervención policial, sino que también abrió una línea investigativa que se extendió más allá del control en la vía pública.

La investigación derivó en un allanamiento

A partir de los elementos recolectados y bajo las directivas del Juzgado Federal interviniente, la pesquisa continuó durante la madrugada con un procedimiento en un domicilio del barrio La Tablada, en la Capital.

En ese lugar, los efectivos llevaron adelante un allanamiento que permitió ampliar el secuestro de elementos vinculados a la causa. Durante esta segunda instancia del operativo, se incautaron:

Un teléfono celular iPhone 11 Pro Max , de color gris, con funda celeste.

, de color gris, con funda celeste. $124.900 en efectivo.

El desarrollo del allanamiento consolidó la hipótesis investigativa y permitió sumar nuevas pruebas en el marco de la causa que se instruye bajo la órbita federal.

Tres detenidos y avance de la causa

Como resultado de la totalidad de los procedimientos, los efectivos policiales procedieron a la detención de tres personas del sexo masculino, dos de ellas de 30 años y la restante de 31 años de edad.

Los detenidos fueron trasladados y alojados en dependencias policiales, quedando a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar su situación procesal.