Violento accidente: una camioneta desbarracó en Las Juntas

Un violento siniestro vial interrumpió la tranquilidad de la localidad de Las Juntas, en el departamento Ambato, cuando una camioneta utilitaria se salió de la calzada y cayó al vacío.

El hecho se registró a las 11:23 de este viernes, a la altura del kilómetro 47 de la Ruta Provincial N.º 4 (a unos 500 metros del hito kilométrico). Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado es una Peugeot Partner de color gris (dominio NWM-697).

La mecánica del accidente

El rodado era conducido por Nicolás Mauricio González, de 20 años, quien iba acompañado por Mariana Alejandra Bulacia, de 22. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y terminara cayendo al interior de un barranco adyacente a la ruta.

Operativo y traslado

Producto del impacto y la caída, González sufrió diversas lesiones que requirieron atención inmediata. Personal médico local asistió al conductor en primera instancia y determinó su traslado de urgencia al Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital para una atención de mayor complejidad. El parte policial no especifica lesiones de gravedad para la acompañante.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría El Rodeo y del Destacamento Policial Las Juntas, quienes realizaron las actuaciones de rigor y el peritaje de la escena. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste.