Violento ataque en Catamarca: un hombre fue detenido tras herir a un adolescente con un machete

En un violento episodio registrado durante la tarde de este martes en la localidad de San Isidro, un hombre de 32 años fue aprehendido por efectivos policiales tras protagonizar una presunta agresión armada contra un menor de edad.

Alrededor de las 18:00 horas, personal del Grupo Infantería de Zona Norte se desplazó hasta el barrio La Costanera, en el departamento Valle Viejo. En el lugar, los uniformados procedieron a la demora de un sujeto identificado de apellido Albarez (32), quien fue señalado como el autor de un ataque físico contra un adolescente de 16 años.

Según fuentes policiales, el agresor habría utilizado un machete para herir al jovencito. El arma blanca fue hallada en el lugar y quedó inmediatamente bajo resguardo en calidad de secuestro para las pericias correspondientes.

Debido a la gravedad de las lesiones recibidas, se solicitó la presencia de facultativos médicos del SAME. Tras brindar las primeras curaciones en el lugar, los profesionales determinaron el traslado inmediato de la víctima al Hospital San Juan Bautista en la Ciudad Capital para una atención de mayor complejidad.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría de San Isidro, la cual interviene por jurisdicción. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas a seguir para esclarecer los pormenores del ataque.