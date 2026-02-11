Violento ataque a policías en Catamarca: un efectivo resultó herido con un arma blanca

En la tarde de ayer, efectivos de la Comisaría Décima intervinieron en un procedimiento que culminó con dos personas aprehendidas y un cabo de Policía herido con un arma blanca.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició a partir de un alerta del SAE-911 que motivó la presencia de los uniformados en la intersección de las calles La Rioja y Armando Correa. En el lugar, los efectivos observaron a un grupo de hombres y, al intentar identificarlos, uno de ellos habría extraído de entre sus prendas de vestir una cuchilla con la que agredió a un Cabo 1° de Policía, provocándole una lesión en la mano izquierda.

De acuerdo con la información oficial, el mismo sujeto también habría agredido físicamente a una Oficial Ayudante y posteriormente se dio a la fuga, despojándose del arma blanca utilizada, la cual fue secuestrada por el personal interviniente.

Ante la situación, se solicitó la colaboración de efectivos de la Seccional Segunda, del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) y del COEM-Kappa. En las inmediaciones fue aprehendido un joven de apellido Córdoba, de 21 años, quien junto a otras personas habría intentado entorpecer el procedimiento.

En tanto, el presunto autor de la agresión, un hombre de 29 años, también de apellido Córdoba, fue localizado y aprehendido en el interior de un inmueble deshabitado de la zona.

Ambos sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que tomó conocimiento de lo ocurrido. Por su parte, los efectivos lesionados radicaron las denuncias penales en la Unidad Judicial N° 2.