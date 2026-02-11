Bombas molotov y máxima tensión en la marcha contra la reforma laboral

Lo que comenzó como una movilización gremial y política frente al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma laboral, derivó pasadas las 15 horas en un escenario de extrema violencia y caos absoluto. En medio de la calle y a la vista de todos, la jornada se vio empañada por el accionar de grupos que recurrieron al uso de armas letales de fabricación casera mientras la sesión legislativa se desarrollaba en el recinto. El foco de los incidentes se centró en el violento choque entre manifestantes de izquierda y los efectivos de las fuerzas de seguridad que integraban el operativo dispuesto en la zona.

La tensión inicial se desató cuando los efectivos encargados del operativo intentaron retirar banderas a militantes pertenecientes a agrupaciones de izquierda, lo que generó un roce inmediato. Este conflicto escaló rápidamente, provocando los primeros golpes contra las vallas de contención y una respuesta oficial con gas pimienta frente al Congreso. Sin embargo, lo que ocurriría media hora más tarde elevaría la peligrosidad de la jornada a niveles críticos, transformando la protesta en un foco de enfrentamiento directo y deliberado contra el personal uniformado.

Fabricación de explosivos a cielo abierto

Uno de los hechos más graves y sorprendentes de la tarde fue captado en vivo por las cámaras de televisión que cubrían el evento sobre la avenida Rivadavia. Un grupo de cinco hombres, actuando con sus rostros cubiertos para evitar su identificación, se posicionó de manera estratégica para iniciar un ataque coordinado. Agazapados detrás de una tira de cartones que utilizaban como precaria barricada, los sujetos procedieron a extraer de sus bolsos todos los componentes necesarios para la fabricación de bombas molotov, manipulando combustible y botellas con total impunidad mientras se resguardaban del alcance visual de la policía.

En una secuencia que mostró una sincronización perfecta, los individuos prepararon los dispositivos para luego arrojarlos hacia las filas de efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. Estos uniformados se encontraban formados detrás de la valla de contención ubicada sobre la avenida Entre Ríos, bloqueando el paso de quienes marchaban por avenida Rivadavia. Los primeros lanzamientos de estos proyectiles incendiarios no lograron superar el vallado, pero la tercera bomba molotov sí lo hizo, impactando y explotando contra el piso, lo que generó un foco de incendio inmediato en el lugar.

Repliegue, enfrentamiento y detenciones

Tras los primeros incidentes registrados entre las columnas de los partidos de izquierda, como el MST, el Partido Obrero y el PTS, y los efectivos de seguridad, el grueso de los manifestantes comenzó a replegarse hacia la calle Hipólito Yrigoyen. No obstante, pequeños grupos aislados decidieron permanecer sobre Rivadavia para continuar la agresión mediante el arrojo sistemático de piedras, botellas y todo tipo de objetos contundentes contra las fuerzas de seguridad. La persistencia de los atacantes obligó a una respuesta más contundente por parte del Estado.

Ante la peligrosidad de las bombas molotov arrojadas desde detrás de los cartones, las fuerzas de seguridad debieron movilizar uno de los camiones hidrantes apostados en las inmediaciones. El vehículo comenzó a disparar chorros de agua directamente contra los hombres que permanecían escondidos intentando mantener su posición de ataque.

El saldo final de esta violenta jornada, según informó la Policía Federal, incluye a dos personas detenidas por su participación en los desmanes, mientras que tres agentes de la fuerza resultaron heridos durante el cumplimiento del operativo de seguridad en la zona del Congreso.

