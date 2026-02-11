La Justicia Federal investiga la desaparición de dos cachorros de yaguareté

La desaparición de dos ejemplares de una especie emblemática ha escalado a los tribunales federales, transformando un procedimiento de manejo ambiental en un complejo expediente criminal. La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) ha formalizado la apertura de una causa penal con el objetivo de esclarecer qué ocurrió con dos cachorros de yaguareté que se perdieron de vista tras un operativo de captura y relocalización ejecutado en la provincia de Misiones durante el mes de octubre de 2025.

Este grupo de animales, que incluía a los dos cachorros y a una hembra adulta, fue objeto de un traslado que hoy genera más dudas que certezas en el ámbito institucional. Los animales formaban parte del grupo trasladado junto a la madre y, según los reportes oficiales, nunca volvieron a ser detectados por los sistemas de monitoreo técnico. Esta falta de señales fue lo que finalmente encendió las alertas entre las autoridades y derivó en una intervención judicial de carácter urgente.

El origen de esta polémica intervención se remonta a una serie de conflictos territoriales entre la fauna silvestre y los asentamientos humanos en las afueras de la ciudad de Puerto Iguazú. En la zona conocida como "Las 2000 hectáreas", una yaguareté identificada por los investigadores como "Pará" había comenzado a generar una preocupación creciente entre los habitantes locales debido a reiterados ataques a mascotas y apariciones frecuentes dentro de áreas pobladas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso realizada por fuentes vinculadas a la investigación, el plan original de las autoridades ambientales consistía en capturar exclusivamente al ejemplar adulto para reubicarlo en una zona más alejada de los asentamientos humanos y así garantizar la seguridad de los vecinos. Sin embargo, al momento de concretar la intervención en el terreno, los técnicos detectaron un factor que alteraba completamente el riesgo biológico: el animal estaba acompañado por dos crías que contaban con apenas pocas semanas de vida.

El traslado a la Reserva de Biosfera Yabotí

Pese al hallazgo de los cachorros y el escenario de vulnerabilidad que esto implicaba, se tomó la decisión de proceder con el traslado de los tres ejemplares. El destino elegido fue el Parque Provincial Esmeralda, un área protegida situada dentro de la vasta Reserva de Biosfera Yabotí, donde finalmente se concretó la liberación. Fue a partir de ese preciso momento cuando se produjo el hecho que hoy intenta reconstruir la Justicia Federal.

Los registros indican que, tras la liberación, la madre se internó rápidamente en la espesura de la selva, pero los cachorros dejaron de aparecer en los registros de las cámaras trampa, así como en los rastreos y controles posteriores realizados por los guardaparques y técnicos. Esta ausencia total de señales ha generado una profunda preocupación entre especialistas y organizaciones ambientalistas, quienes advierten que a esa edad tan temprana los cachorros poseen una dependencia casi exclusiva de la madre para alimentarse y protegerse. Una separación temprana en un entorno desconocido reduce de manera drástica sus posibilidades de supervivencia en el medio silvestre.

La fiscalía federal ha trazado líneas de investigación muy claras para delimitar las responsabilidades de los organismos intervinientes. En primer lugar, busca determinar cómo se planificó originalmente el operativo y cuáles fueron las evaluaciones técnicas exactas que se realizaron antes de decidir el traslado de los tres ejemplares de forma conjunta. El foco principal de la Ufima está puesto en establecer si se aplicaron correctamente los protocolos de manejo de fauna silvestre ante la presencia inesperada de crías lactantes.

A la par de estas pericias, la justicia intenta establecer si la desaparición responde a errores de ejecución o negligencia por parte del personal técnico, o bien si se trata de un desenlace natural trágico producto del alto riesgo biológico que conlleva mover a una madre con crías tan pequeñas.

La gravedad del caso se ve potenciada por el estatus legal del animal, ya que el yaguareté es una especie declarada Monumento Natural Nacional y se encuentra en peligro crítico de extinción en el país. Con apenas unos cientos de ejemplares remanentes en estado silvestre, la pérdida de estos dos cachorros representa un golpe sensible para los esfuerzos de conservación de la biodiversidad argentina.