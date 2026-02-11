Operativo La Viña: detienen a un joven con más de un kilo de marihuana

En una jornada marcada por la intensificación de las tareas de vigilancia en los accesos clave de la provincia, efectivos de la Policía de la Provincia llevaron a cabo un procedimiento de alta relevancia en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. El escenario de la intervención fue la Ruta Nacional N° 38, específicamente a la altura del puesto caminero "La Viña", ubicado en el departamento Paclín. Este punto geográfico se ha consolidado como un nodo de vigilancia fundamental para interceptar el flujo de sustancias ilícitas que intentan transitar por las arterias principales que conectan el norte con el oeste del país.

El operativo, según el parte de prensa emitido por la División Relaciones Institucionales, se desarrolló durante la mañana de hoy bajo una planificación coordinada. El personal civil y policial apostado en el lugar trabajó en un control vehicular y de identificación de personas, una labor que busca no solo el orden vial, sino también la prevención de delitos de índole federal. Fue en este marco de rigurosidad operativa donde se procedió a la detención e inspección de un colectivo de larga distancia que había partido de la provincia de Salta y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

La intervención de la División Canes Antinarcóticos

La eficacia del procedimiento radicó fundamentalmente en la participación activa de los numerarios de la División Canes Antinarcóticos, unidad que depende directamente de la Dirección Drogas Peligrosas. Durante la requisa pormenorizada de la unidad de transporte, la cual trasladaba a un grupo de trabajadores golondrina, los efectivos contaron con la colaboración del can "Nerón", un animal adiestrado con estándares de alta precisión para la detección de estupefacientes. El uso de estos binomios resulta determinante para hallar cargamentos que, de otro modo, podrían pasar inadvertidos en inspecciones visuales convencionales.

En el interior del vehículo, el can realizó una marca clara sobre un elemento que despertó las sospechas inmediatas de los investigadores: un colchón. Tras la señal del animal, el personal policial procedió a la apertura y revisión minuciosa del objeto, hallando en su interior dos paquetes que contenían una sustancia tipo herbácea. Ante la presencia de testigos, se realizaron las pruebas de campo correspondientes, las cuales arrojaron un resultado positivo para marihuana, con un peso total de 1,050 kilogramos. Este hallazgo confirmó que el método de ocultamiento buscaba mimetizar la droga entre las pertenencias personales de los pasajeros para evadir la vigilancia fronteriza y de ruta.

Detención y situación judicial del implicado

Además del secuestro de la sustancia, las autoridades incautaron un teléfono celular que se encontraba en poder del sospechoso, elemento que se considera una pieza clave para el avance de la investigación y el análisis de posibles redes de distribución. Como consecuencia inmediata de este hallazgo, y bajo las directivas precisas del Juzgado Federal interviniente, se procedió a la detención de un joven de 19 años, oriundo de la provincia de Jujuy, quien fue identificado como el responsable del cargamento ilegal.

El joven fue trasladado de inmediato a una dependencia policial, donde permanece alojado y a disposición de la Justicia. Este operativo en el departamento Paclín no solo destaca por el volumen de la sustancia incautada, sino por la efectividad de los controles preventivos en las rutas nacionales.

La labor conjunta entre los efectivos de seguridad y el rol insustituible del can "Nerón" permitieron desbaratar este intento de transporte de estupefacientes, reafirmando el compromiso de la fuerza en el combate contra el narcotráfico y la protección de la seguridad pública en los límites provinciales.