Giro en la causa del ataque sicario en barrio Yapeyú: un detenido y masivos operativos

La Justicia de la provincia de Córdoba ha dado un paso fundamental en el esclarecimiento de un hecho que ha conmocionado a la opinión pública por su extrema crueldad y su modus operandi. En el marco de una compleja investigación por un presunto ataque sicario, las autoridades locales coordinaron una megaoperación que incluyó la ejecución de 70 allanamientos simultáneos en puntos estratégicos de la ciudad. Según los datos suministrados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a la Agencia Noticias Argentinas, estos procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 3, con el objetivo de identificar y detener a los responsables de un episodio que ha dejado secuelas irreversibles.

El despliegue territorial tuvo su epicentro en el barrio Yapeyú y se extendió de manera coordinada hacia diversos sectores linderos. Los operativos estuvieron bajo la estricta supervisión de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Brigada 11, quienes trabajaron bajo la premisa de desarticular cualquier rastro de la estructura criminal involucrada. La magnitud de la intervención policial responde a la gravedad de un atentado que, por sus características, se aleja de los delitos comunes y se enmarca en la preocupante problemática de los ataques por encargo.

Detención y avance de la hipótesis judicial

Como resultado directo de estas incursiones, las fuerzas de seguridad lograron concretar la detención de un hombre de 38 años, quien estaría directamente involucrado en la ejecución del ataque ocurrido en el mencionado barrio cordobés. Durante las inspecciones en las fincas intervenidas, el personal policial también logró el secuestro de diversos elementos considerados de suma relevancia para el avance de la causa, los cuales se encuentran actualmente bajo peritaje para determinar su conexión final con el sospechoso aprehendido y con la logística del atentado.

La víctima de este feroz ataque sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la pérdida total de movilidad, derivando en un cuadro de cuadriplejía. Este desenlace ha reforzado la hipótesis del fiscal interviniente, quien sostiene que el hecho fue un ataque por encargo ejecutado con una frialdad y precisión propias del sicariato. Dada la naturaleza de la investigación, el Ministerio Público Fiscal ha advertido que no se descartan nuevas detenciones ni la realización de más operativos de gran escala en las próximas horas, a medida que se profundice el análisis de la evidencia recolectada en el barrio Yapeyú.