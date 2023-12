5 momentos clave de la comunicación no verbal de Milei en su primer día como Presidente

En una jornada trascendental, Javier Milei asumió este domingo 10 de diciembre la Presidencia de la Nación, marcando un hito en la historia política del país. Su discurso en el Congreso fue el primer foco de atención, pero lo que realmente capturó el interés de muchos fue la comunicación no verbal del flamante mandatario en toda la jornada, que también transcurrió entre la Casa Rosada con la jura de ministros y la ceremonia interreligiosa en la Catedral.

No se trata solo de lo que dijeron, sino de cómo lo dijeron. Gestos, expresiones faciales y posturas se convirtieron en un libro abierto para aquellos que saben leer entre líneas.

Expertos consultados por Infobae arrojaron luz sobre esta fascinante dimensión de la comunicación. Estos fueron Marcelo Sola, especialista en Comunicación no Verbal, Coach Ontológico Profesional, con más de 15 años de experiencia y director de Hcc Integral; Santiago Chemes, licenciado en Psicología, director de PNL Palermo, Trainer en PNL (programación neurolingüística) avalado por The Society of NLP, FACS Coder (Facial Action Coding System), Paul Ekman group y profesor de Psicología en Universidad de Buenos Aires; y Daniel Zazzini, asesor y coach de equipos de comunicación y lenguaje corporal, con diplomaturas en Comunicación No Verbal y comunicación política por la Universidad Austral.

Las emociones, actitudes e intenciones se hicieron evidentes, no tanto por las palabras, sino más bien por la forma en que se enmarcaron con el lenguaje corporal.

El lenguaje no verbal trasciende las barreras del idioma. No requiere palabras habladas o escritas para transmitir un mensaje. En su lugar, se vale de una amplia gama de señales y símbolos, cuya interpretación no depende del lenguaje verbal.

Este lenguaje corporal es, en efecto, sumamente complejo y multifacético. Constituye aproximadamente el 55% de la comunicación humana. Al descifrarlo, revela una gran cantidad de información, a veces poderosa, disruptiva y a menudo incómoda incluso para los propios protagonistas.

En el caso de Milei, su primer día como presidente ya ha proporcionado un campo fértil para el análisis y la interpretación, no solo de lo que dijo, sino de cómo lo dijo, lo que promete ser un tema de continuo interés durante su mandato.

1. Gala en el Teatro Colón

Desde las 20:30 comenzaron a llegar los invitados al Teatro Colón. Fátima Flores entró sola, sin la compañía de Milei, una cuestión que se mantuvo durante toda la jornada. El accesorio que la acompañó toda la jornada: una medalla de San Benito.

Milei llegó minutos antes de las 22 horas con su hermana. Karina es el brazo derecho de él, y sería la primera dama. Esto es porque la relación con Fátima Flores es aún una relación que es de hace pocos meses. Esto también habla de la importancia que le da Milei a su hermana, porque fue una de las armadoras de la campaña y ahí lo está acompañando como si fuera la esposa básicamente”, dijo a Infobae Santiago Chemes.

Milei se sentó con su hermana en el palco. “Eso significa que seguramente acordaron que acordaron que sea así, es decir sin Fátima Flores. Para que a ella no se le complique con el tema actoral”, agregó Chemes.

Marcelo Sola, sostuvo que en el ingreso a la gala lírica al Teatro Colón hubo “mucho abrazo, más bien político, con palmada en la espalda, que poco tiene que ver con el saludo protocolar y más bien podría relacionarse con con la gestualidad entre personas que se conocen aunque no tengan una afinidad desde lo emocional”. La llegada de Javier Milei junto a su hermana Karina. Los expertos dicen que por ser una relación nueva la que tiene con Fátima, está claro que el presidente elije a su hermana como una especie de primera dama

A la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el experto en gestualidad la vio “segura, confiada, tranquila”, en tanto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich aseguró que lucía “aplacada, segura, con paso firme y muy observadora del entorno”.

En la llegada del presidente de la Nación, Sola sumó: “Se lo vio viajando adelante en el asiento de la acompañante, al bajar lo ayudaron a acomodarse la ropa, o algo por el estilo, que no se dejó ver bien por la custodia. El saludo con el jefe de Gobierno porteño fue muy prolijo, seguro. Al presidente se lo vio muy tranquilo, a diferencia de durante la ceremonia interreligiosa en la Catedral, que se lo vio más cansado”.

“En la gala lírica apareció más repuesto, atento, observador; en el palco se lo vio prolijo tanto en el saludo como en la forma de comunicarse”, analizó el experto en comunicación no verbal. “Si bien no habló en esta oportunidad, en lo gestual se lo vio tranquilo, aplacado, decidido

2. De la jura de los Ministros a la Ceremonia interreligiosa

La jura de ministros se realizó a las 17.30 h en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El presidente decidió tomarle juramento a sus nueve ministros en una ceremonia a puertas cerradas y sin trasmisión oficial. “No sé por qué decidieron no transmitirlo, quizás quieren mantener esta ceremonia en un entorno más cerrado, para ellos mismos, o no quieren mostrar la comunicación no verbal”, dijo a Infobae Santiago Chemes.

Sin embargo, un video trascendió. En el acto, se vio la la jura a su hermana Karina Milei, a quien el Primer Mandatario eligió como secretaria general de la Presidencia. En ese momento, el Jefe de Estado no pudo contener las lágrimas y ambos terminaron la escena con un abrazo emotivo.

“Licenciada Karina Elizabeth Milei, ¿Jurás por Dios y por la Patria, sobre estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo al cargo de secretaria general de la Presidencia de la Nación para el que has sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuento a vos dependa la Constitución de la Nación Argentina?”, leyó Milei entre nervios y emoción.

A su turno, Karina Milei respondió: “Sí, juro”. “Si así no lo hiciere, Dios y la Nación se lo demanden”, terminó Milei notablemente emocionado.

Más tarde, Javier Milei salió caminando desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se llevó a cabo una ceremonia interreligiosa. Lo hizo junto a Victoria Villarruel. Fueron recibidos por el Arzobispo monseñor Jorge Ignacio Garcia Cuerva. Luis Petri, ministro de Defensa, fue otro de los que acompañaron al Presidente en el ingreso a la Catedral. Luego, el mandatario argentino se dirigió al mausoleo, donde se encuentran los restos del General San Martín.

Según Marcelo Sola, “al presidente se lo vio muy prolijo, con su bastón tomado con ambas manos. Por momentos un tanto tenso, expectante en su caminar, hasta con expresiones faciales de cansancio. En la mirada, en el parpadeo se nota el día largo que tiene en su lenguaje corporal. Saludó al ingresar a personas allegadas, un saludo estándar con la mano y abrazos un tanto menos emocionales como el que tuvo en la jura de su hermana”. Y añadió: “Y tuvo una buena reflexión, la unión de todas las religiones, pidiendo el apoyo de todas las religiones para que le vaya bien”. Fátima Florez, mirando a su pareja, el presidente Milei, infló el pecho varias veces. Es un gesto de orgullo

Chemes expresó: “Ví una perlita: cuando Milei estaba rezando, por detrás estaba Fátima Florez, quien inflaba el pecho cuando lo veía desde atrás. Inflar el pecho es cuando vos sentís orgullo. Después Fátima volvió la mirada hacia el cura que está hablando y luego nuevamente a Milei. Es como que se sentía parte y orgullosa”.

Además, el experto agregó: “Milei no lo miraba a veces al Arzobispo, supongo porque tenía un discurso contrario a él”. Por otro, expresó que con el representante de la Iglesia Anglicana el Presidente miraba al pastor, pero después se quedaba en pensamientos internos, un poco ído de lo que estaba sucediendo.” Eso es normal porque es un día muy largo para él”, refirió el experto. Y agregó: “Milei se sentía más en sintonía con el rabino y en una sintonía totalmente contraria con el primero de los pastores que habló. Al rabino le prestó más atención, le sonreía, se conectó más con el representante de la religión judía. Incluso en el saludo con el rabino se fundió en un abrazo muy afectuoso”.

Por su parte, Sola manifestó que el Presidente le dió toda su atención al rabino, aseveraba con su cabeza todo lo que escuchaba. “Sabiduría, coraje y templanza con seguridad fue el pedido del Presidente. El abrazo final con el Rabino fue Sincero, genuino y sumamente emocional”.

3. Saludo a delegaciones

El presidente Javier Milei recibió en el Salón Blanco de la Casa Rosada a las delegaciones extranjeras que viajaron a Buenos Aires para presenciar su asunción en el Congreso Nacional. Acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y la canciller Diana Mondino, recibió, en primer lugar del llamado “besamanos”, a la delegación española encabezada por el rey Felipe VI. Chemes expresó que fue un saludo más formal, en comparación al que tuvo con otras personalidades, pero fue el primer saludo que recibió.

Otro de los mandatarios que participaron fue el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Allí, Milei le entregó al mandatario europeo un candelabro judío para la celebración de Januca. Chemes analizó el encuentro: “Fue un saludo muy cálido. Hay que ver que se trata de un nuevo giro en la política argentina. Es un saludo con mucho simbolismo, al haber sido tan efusivo tanto de Zelenski hacia Milei y viceversa.”

“Me llamó la atención el abrazo con el presidente de Ucrania, fue el más amistoso, el más cálido, hasta con un obsequio de nuestro presidente al extranjero”, explicó Marcelo Solá.

Por su parte, Chemes concluyó que los saludos más afectuosos de Milei fueron, entre otros, con Luis Lacalle Pou, que tienen mayor afinidad con lo que él básicamente piensa. “Con Jair Bolsonaro hubo algún saludo efusivo, porque ellos son amigos. Con Gabriel Boric, el presidente de Chile, no se mostró tan efusivo. Al principio, le mostró el mandatario chileno tuvo gestos serios, pero después se abrieron un poco los dos”, dijo.

4. Del discurso fuera del Congreso a Casa Rosada Milei habló afuera del Congreso tras la Asamblea Legislativa /EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Cabe recordar que, por la mañana, tras la Asamblea Legislativa en el Congreso, Milei dio mensajes a través de su lenguaje no verbal. “En el discurso fuera del Congreso, juega la percepción. La política toma este gesto como un desplante; la gente, como alguien cercano que responde ante ellos”, explicó Zazzini.

Al tiempo que Chemes detalló: “Que hable afuera puede ser por un lado porque sigue el modelo norteamericano, que hablan ante el público y por el otro puede estar hablando fuera del Congreso, porque tiene mucho de fútbol y recordando que los campeones del mundo en 2022, al ganar la copa, iban a festejar fuera de las instituciones del país, esta es una forma de hacer lo mismo”.

“En un momento a Milei le aparecen algunos gestos nerviosos, más que nada en la parte de la boca, que estira un poco hacia los costados. Estos gestos son involuntarios que tiene. Después, levanta mucho las cejas, como en sorpresa, o como que se sorprende de algo cuando lo saluda alguien o cuando ve a alguien”, precisó Chemes.

En tanto, en lo que se refiere a su palabra tras la investidura, Zazzini analizó: “El 'Hola a todos' inicial y el cierre clásico muestran que mantiene la personalidad que lo llevó a la presidencia, más allá de que acertadamente, se maneja con el tono institucional que merece la investidura” y en paralelo señaló: “El discurso fue bien institucional en el tono, manejó bien las pausas, al ser un discurso de 'rendición de cuentas' no es esperable una gran amplitud gestual porque no busca emocionar, si no, dar datos. La puesta mantiene el estilo 'americano' que se usó la noche post ballotage”.

Luego de que se difundieran imágenes de Javier Milei sentándose, por primera vez, en el Sillón de Rivadavia, Chemes analizó: “Cuando se sienta en el sillón presidencial por primera vez tiene un gesto en el lado izquierdo del rostro, que se le mueve hacia un costado de manera involuntaria. Esos son tics o gestos nerviosos. Posiblemente eso se debe al estrés”. El discurso fue institucional en el tono, manejó bien las pausas y se enfocó en dar datos, dijeron los expertos

En el icónico balcón de Casa Rosada, el presidente electo salió con un leitmotiv de su campaña y de su trayectoria política: la canción de La Renga, “Yo soy el león”. Este tema fue una marca de Milei en cada escenario en el que se paró a hablar con sus seguidores durante la campaña.

De la misma manera que el “Hola a todos” del Congreso, reafirma su identidad, muestra que sigue siendo el mismo, más allá de la institucionalidad con la que tiene que cumplir como presidente. Además, tiene un gesto de apertura antes de hablarle a la gente, 'ofrecer' el torso tiene muchas interpretaciones dependiendo del contexto, en general positivas. En este caso responde a una señal de entrega de Milei hacia la gente”, analizó Zazzini.

5. Traspaso de mando El expresidente Alberto Fernández demostró cierto apuro por terminar la ceremonia y retirarse

Tras arribar al Congreso, Milei fue protagonista del traspaso de mando para asumir como Presidente, Chemes indicó que “cuando Milei saludó a Victoria Villarruel fue un saludo sentido, pero cuando Cristina lo saludó se dio vuelta y se fue”.

En tanto, Zazzini, al analizar el momento del juramento, destacó: “En el juramento, se nota la incomodidad de Cristina. Las manos en los bolsillos muestran la negatividad que está experimentando, una forma de canalizar la negatividad, los nervios y la baja autoestima es escondiendo las manos en los bolsillo. Y el balanceo mientras habla el Presidente, también es una muestra de ansiedad y de querer 'apurar el paso' para salir de la situación”.

Mientras que al analizar el comportamiento de Alberto Fernández, Zazzini destacó: “De Alberto se puede destacar solo el apuro por terminar la situación, no esperó a darle la mano después de entregar el mando. Apenas le tocó el brazo a Milei y salió rápido de la escena”. Y Chemes agregó: “Alberto lo saludó a Milei por el antebrazo, sonríe, con un saludo corto, lo palmea y se va. Entre Alberto y CFK no hubo sintonía tampoco, Alberto entró, le entregó el mando, lo saluda y se va”.

“En un momento a Milei le aparecen algunos gestos nerviosos, más que nada en la parte de la boca, que estira un poco hacia los costados. Estos gestos son involuntarios. Después, levanta mucho las cejas, como en sorpresa, o como que se sorprende de algo cuando lo saluda alguien o cuando ve a alguien”, precisó Chemes.

(Fuente: Infobae)