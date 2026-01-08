Comenzó la liberación de presos políticos en Venezuela y crece la expectativa en Catamarca por Nahuel Gallo

Organismos de derechos humanos de Venezuela confirmaron que ya comenzó el proceso de liberación de presos políticos anunciado por las autoridades del país caribeño, una medida que reaviva la expectativa en Catamarca por la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde hace más de un año.

El director del Foro Penal de Venezuela, Alfredo Romero, informó que las excarcelaciones ya están en marcha. "Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros", señaló a través de un posteo en la red social X.

Según las estimaciones del Foro Penal, en Venezuela hay más de 800 presos políticos, entre ellos decenas de extranjeros. Dos de los detenidos son argentinos: el gendarme Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Desde el Gobierno argentino se mostraron optimistas respecto a la liberación de Gallo. La senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, aseguró en declaraciones a TN que "el proceso comenzó" y pidió cautela. "Ahora hay que tener paciencia. No sabemos si va a ser hoy, mañana o dentro de una semana. Las cosas se están encaminando y eso es lo importante", afirmó.

En la misma línea, referentes de organizaciones de derechos humanos anticiparon que podría tratarse de una liberación masiva. "Solo puedo adelantar que vienen más buenas noticias", sostuvo el vicedirector del Foro Penal, Gonzalo Himiob, también en diálogo con TN.

La líder opositora María Corina Machado se expresó sobre la situación a través de X y amplió el reclamo: "Son más de 900 familias las que hoy esperan a su ser querido en casa. Exigimos libertad para todos los presos políticos", escribió.

¿El inicio de una transición política?

El anuncio de la liberación de un "importante número" de presos políticos fue realizado este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cinco días después del ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro.

Una dirigente opositora cercana a Machado, que pidió reserva de identidad, explicó desde Caracas que este tipo de medidas suelen marcar el inicio de los procesos de transición política. "La primera etapa siempre es la liberación de presos políticos, incluidos civiles y militares", indicó, y volvió a reclamar una amnistía general para anular las causas judiciales que consideró viciadas.

Desde el ámbito de los derechos humanos, Oscar Murillo, presidente del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, sostuvo que la excarcelación de presos políticos "causará un gran alivio para la Nación y será la mejor noticia para sus familiares".

Murillo remarcó que la medida no debe interpretarse como una concesión del poder. "No se trata de un obsequio. La liberación plena de los presos políticos es una necesidad de justicia y de reparación del daño infligido a muchas familias por un modelo autoritario", afirmó, y expresó su deseo de que este proceso sea el inicio de un compromiso real con los derechos civiles y políticos.

Por su parte, Antonio González Plassman, codirector del grupo de derechos humanos Surgentes, consideró que la excarcelación "siempre es una buena noticia", aunque advirtió que todavía no está claro cuántas personas recuperarán la libertad ni quiénes serán. "Es muy pronto para hacer un análisis más global", sostuvo.

Mientras se aguardan precisiones oficiales, en Catamarca la atención continúa puesta en la evolución del proceso y en la posible liberación del gendarme Nahuel Gallo, cuyo caso se convirtió en un emblema local dentro del reclamo internacional por los presos políticos en Venezuela.