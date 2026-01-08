"Que sean todos": el pedido de la esposa de Nahuel Gallo tras el anuncio de liberación de presos en Venezuela

El anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de presos políticos generó inmediata repercusión en Catamarca, donde la atención se concentró en la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde hace más de un año. El eje de la reacción estuvo en la voz de su esposa, María Alexandra Gómez, quien reclamó públicamente por su liberación.

A través de la red social X, Gómez publicó un mensaje directo y contundente: "Que sean TODOS. Libertad YA", en referencia al anuncio oficial y a la posibilidad de que la medida incluya a detenidos extranjeros, entre ellos su esposo. El pronunciamiento puso en primer plano el reclamo familiar y volvió a visibilizar el caso de Gallo en la provincia.

Rodríguez, hermano de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, aseguró que la decisión apunta a "consolidar la unión nacional y contribuir a la paz", y adelantó que el número de personas excarceladas será significativo.

Durante un discurso oficial, el titular de la Asamblea Nacional afirmó que el régimen resolvió avanzar con la liberación de parte de los cientos de presos políticos alojados en cárceles venezolanas. "El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", expresó.

En ese marco, Rodríguez remarcó el carácter político del anuncio. "Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", agregó.

Mientras se aguardan precisiones oficiales sobre los nombres incluidos en las excarcelaciones, en Catamarca el foco permanece puesto en el reclamo de la esposa de Nahuel Gallo y en la expectativa de que el anuncio se traduzca en su liberación.