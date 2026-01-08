Venezuela anunció la liberación de presos políticos y podría alcanzar al gendarme Nahuel Gallo

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció este miércoles la liberación de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, una decisión que generó expectativa en Catamarca por la posible inclusión del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde hace más de un año.

Rodríguez, hermano de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, aseguró que la medida apunta a "consolidar la unión nacional y contribuir a la paz", y adelantó que el número de excarcelaciones será significativo.

Durante un discurso oficial, el titular de la Asamblea Nacional afirmó que el régimen resolvió avanzar con la liberación de parte de los cientos de presos políticos alojados en cárceles venezolanas. "El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", expresó.

En la misma línea, Rodríguez sostuvo que la decisión debe interpretarse como un gesto político. "Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", agregó.

Estados Unidos, China y el escenario internacional

En paralelo, desde Estados Unidos se refirieron al futuro de las relaciones internacionales de Venezuela. La Casa Blanca aseguró que el país podría mantener vínculos comerciales con China, aunque con límites claros.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que Washington no permitirá que Beijing ejerza un dominio sobre Venezuela y lanzó duras críticas contra Rusia e Irán. Tras el operativo en el país caribeño, la detención del líder chavista Nicolás Maduro y la supervisión del proceso de transición política, Wright señaló: "Creo que probablemente veremos cierta participación a largo plazo de China en Venezuela, mientras Estados Unidos sea la fuerza dominante allí, el Estado de Derecho y Estados Unidos controle el flujo de petróleo. Eso estará bien".

En declaraciones a Fox Business Network, el funcionario agregó: "¿Se puede lograr un equilibrio con China? Creo que sí. En ese marco, donde el principal socio de Venezuela es Estados Unidos, ¿puede haber comercio con China? Por supuesto. ¿Vamos a permitir que Venezuela se convierta en un Estado cliente de China? Absolutamente no".