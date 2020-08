A partir de mañana, se restringe la circulación general en la provincia

El Gobierno informó anoche que, en vista de la gran cantidad de fiestas realizadas durante el último fin de semana, en distintos puntos del territorio provincial, el Poder Ejecutivo provincial avanzará con la completa restricción de circulación desde las 00.30 horas de mañana.

Esta restricción funcionará en forma diaria desde las 00.30 hasta las 7 am de cada día y alcanzará a todas las personas en el territorio provincial, exceptuando a quienes estén habilitados para trabajar en ese horario y dispongan de un permiso para hacerlo.

“Para tomar esta decisión se han analizado tres variables fundamentales: en primer lugar, la situación epidemiológica regional; en segundo lugar, la necesidad de que personas que ejecutan tareas esenciales, como transporte de mercadería, fármacos o combustible, entren a la provincia; y en tercer lugar, la profusa realización de reuniones sociales con multitudes, especialmente de fiestas con menores. Apelamos a la responsabilidad de los padres para controlar a sus hijas e hijos en una situación realmente alarmante a nivel regional. La pandemia no ha terminado y todavía debemos ceñirnos a todas las medidas de prevención”, enfatizaron las autoridades gubernamentales.



Sin casos nuevos

Por otra parte, el COE informó que ayer no se detectaron nuevos casos positivos de Covid-19 ni tampoco más pacientes recuperados. De esta manera, el total acumlado de casos se mantiene en 65, de los cuales 5 se consideran casos activos.