Acceso y finalización habitacional: Jalil entregó viviendas en Capital y Valle Viejo

El gobernador Raúl Jalil encabezó la entrega de 20 nuevas viviendas destinadas a familias de Valle Viejo y Capital, en el marco de distintos programas provinciales orientados a facilitar el acceso a la casa propia y mejorar la calidad de vida de familias catamarqueñas. El acto se desarrolló con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y otras autoridades provinciales y municipales.

La adjudicación se concretó bajo dos líneas específicas: el programa "Construcción de Vivienda en Terreno Propio, con Ahorro Previo" y la línea "Terminación de Vivienda", herramientas que forman parte de la política habitacional vigente en la provincia.

Distribución de las unidades adjudicadas

Del total de viviendas entregadas el detalle marca que 13 unidades corresponden al programa "Construcción de Vivienda en Terreno Propio, con Ahorro Previo" y que 7 unidades fueron otorgadas a través de la línea "Terminación de Vivienda".

La distribución refleja la implementación simultánea de esquemas diferenciados que apuntan tanto a la construcción desde cero como a la culminación de obras inconclusas, ampliando el abanico de posibilidades para las familias beneficiarias.

Construcción en terreno propio: financiamiento compartido

El programa "Construcción de Vivienda en Terreno Propio, con Ahorro Previo" se basa en un esquema de financiamiento compartido entre el Estado y los beneficiarios. Está dirigido a postulantes inscriptos que cuentan con terreno y capacidad de pago.

La modalidad contempla:

Aporte por parte de las familias del lote.

Contribución inicial del 30% del valor de la vivienda para iniciar la obra.

Financiamiento del 70% restante una vez concluida la construcción.

Este esquema establece un mecanismo de corresponsabilidad, donde el Estado y el beneficiario participan activamente en el proceso, tanto en la etapa inicial como en la instancia posterior a la finalización de la obra.

Terminación de Vivienda: apoyo a obras inconclusas

La línea "Terminación de Vivienda" está orientada a familias que, por razones económicas, no pueden finalizar su vivienda única. El objetivo es brindar apoyo financiero para completar estructuras ya iniciadas, evitando que queden paralizadas.

El financiamiento contempla:

Obras por un monto que no supere las 15.000 UVIs.

Sistema de devolución de hasta 50 cuotas de 330 UVIs.

Condición de que la cuota no exceda el 25% de los ingresos del grupo familiar.

El diseño de esta línea busca adaptarse a la capacidad económica de los hogares, estableciendo un tope porcentual en relación con los ingresos familiares para garantizar que la devolución sea compatible con la situación financiera de cada beneficiario.

Mejoramiento habitacional: seis nuevas soluciones

Además de las 20 viviendas entregadas, en el marco del Programa de Mejoramiento Habitacional se otorgaron seis soluciones destinadas a optimizar las condiciones estructurales y de habitabilidad en viviendas ya existentes.

Estas intervenciones apuntan a mejorar aspectos constructivos y de habitabilidad en hogares que requieren adecuaciones, ampliaciones o refacciones para garantizar condiciones adecuadas de residencia.

El acto contó con la participación de diversas autoridades provinciales y municipales, entre ellas el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Alberto Barrionuevo; la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno y la diputada provincial María Argerich.