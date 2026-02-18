Acuerdo en comisión: Diputados avanzan con la reforma pero sin el polémico artículo 44

En una jornada de alta intensidad política y técnica, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se convirtió esta tarde en el epicentro de una de las discusiones legislativas más trascendentales del período actual. El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, que dio inicio formal a sus actividades a las 14:10, funcionó como el escenario principal para una negociación estratégica de último momento. La noticia que dominó el recinto y alteró el pulso de los pasillos parlamentarios fue la confirmación oficial de que el oficialismo, en un movimiento táctico para garantizar el dictamen, decidió eliminar el artículo más resistido por los sectores sindicales y la oposición: aquel que modificaba sensiblemente el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral.

Bajo la conducción de Lisandro Almirón, quien preside la comisión de Legislación del Trabajo, el debate fue estructurado minuciosamente para integrar diversas perspectivas técnicas y sociales antes de proceder a la firma del dictamen final. La magnitud de la denominada modernización laboral exigió un cronograma riguroso de expositores que, durante la primera etapa del encuentro prevista hasta las 17:00, aportaron matices fundamentales a la iniciativa que ya cuenta con la sanción previa del Senado.

El cuerpo de expositores estuvo compuesto por un espectro representativo de la sociedad civil y el ámbito productivo nacional. En este tramo del debate, tomaron la palabra destacados representantes sindicales, quienes plantearon sus alertas sobre la posible pérdida de conquistas históricas en el mundo del trabajo. A ellos se sumaron abogados laboralistas de prestigio, encargados de desglosar la letra chica del proyecto y su compatibilidad con el marco jurídico vigente, junto a empresarios y referentes del sector privado que defendieron la necesidad imperiosa de actualizar las leyes para fomentar la competitividad y la generación de nuevos puestos de trabajo. Esta apertura al diálogo fue el preludio necesario para el anuncio político más fuerte de la tarde: la decisión de avanzar con el texto aprobado por la Cámara Alta, pero aplicando una modificación quirúrgica que elimina el conflicto directo por los haberes de los trabajadores en situación de convalecencia.

Más allá de la controversia puntual por las licencias médicas, el proyecto que hoy analiza la Cámara de Diputados propone una reconfiguración estructural y profunda del mercado de trabajo en Argentina. La iniciativa busca introducir cambios en leyes que han regido la vida laboral del país durante décadas, bajo el argumento central de la actualización normativa. Entre los pilares técnicos que se mantienen en el centro de la escena legislativa se encuentran las modificaciones integrales en las leyes laborales de base y una revisión exhaustiva del régimen de asociaciones sindicales.

Asimismo, el proyecto contempla una rebaja de aportes patronales diseñada específicamente para incentivar las nuevas contrataciones, buscando reducir de manera directa la carga impositiva que pesa sobre el empleo formal en el sector privado. A este esquema se suma una revisión del sistema de indemnizaciones, que propone cambios sustanciales en la metodología de cálculo y en los mecanismos de pago ante la finalización de los vínculos contractuales, un punto que sigue siendo objeto de análisis pormenorizado por parte de los legisladores de todos los bloques.

El Artículo 44 y la desactivación del conflicto

El gran protagonista de la jornada, fundamentalmente por su retiro del texto final, fue el artículo 44. Esta disposición técnica establecía un recorte sumamente significativo en la percepción salarial de los empleados durante los periodos de enfermedad o accidentes que no estuvieran vinculados de forma directa al ámbito laboral. Según la redacción original del proyecto, el trabajador afectado pasaría a percibir únicamente el 50% de su salario de forma regular, cifra que solo se elevaría al 75% en el caso específico de acreditar que el trabajador tuviera familia a cargo.

La decisión del oficialismo de dejar sin efecto esta disposición específica tiene como objetivo central destrabar uno de los puntos más cuestionados de la reforma y asegurar el acompañamiento de sus bloques aliados en la votación. Esta maniobra de último momento demuestra un pragmatismo legislativo frente a la creciente presión sindical y política, permitiendo que el resto del paquete de la modernización laboral pueda seguir su curso parlamentario hacia el recinto sin el lastre de un artículo que amenazaba con paralizar el consenso general.

Con el compromiso firme de anular el polémico artículo sobre las licencias, el oficialismo se encamina ahora a firmar el dictamen de mayoría junto a sus aliados políticos al finalizar la jornada de debate. Este proceso marca un hito fundamental en la agenda parlamentaria del año, ya que la remoción de este obstáculo técnico-salarial permite que la discusión pública y legislativa se concentre en la rebaja de aportes y en los mecanismos de fomento para las nuevas contrataciones, pilares que el Gobierno considera indispensables para dinamizar la economía nacional. La actividad en el Congreso de esta tarde refleja fielmente la complejidad de reformar el sistema laboral en un contexto de fragilidad social, donde cada detalle es analizado bajo la lupa del impacto real en el ingreso de los trabajadores y la capacidad productiva de las empresas argentinas.