Acuerdo salarial en F.M.E: ATE cerró un incremento del 15% para los municipales

El cierre de la negociación salarial entre ATE y el Municipio de Fray Mamerto Esquiú (FME) puso fin a una etapa de conversaciones prolongadas entre los representantes sindicales y el Ejecutivo local. El acuerdo, formalizado mediante un acta suscripta por ambas partes, establece un incremento total del 15% para los empleados municipales, una mejora que comenzará a impactar en los próximos meses.

El resultado de largas deliberaciones

Luego de un proceso de largas y complejas deliberaciones, los trabajadores municipales de Fray Mamerto Esquiú nucleados en ATE lograron arribar a un acuerdo salarial con el Ejecutivo.

El entendimiento quedó plasmado en el documento oficial firmado por las partes, donde se fijó un incremento del 15% sobre los salarios de los agentes municipales. La negociación, que se extendió durante varias instancias de diálogo, concluyó con una fórmula escalonada que busca distribuir el impacto del aumento en dos momentos del calendario salarial.

Cómo se aplicará el aumento

Según lo establecido en el acta, el incremento será abonado en dos tramos diferenciados. El primer tramo contempla una suba del 10% a pagarse en abril, mientras que el segundo prevé un 5% adicional en junio.

Ambos incrementos fueron acordados bajo la modalidad de remunerativos y no remunerativos, respetando distintas bases de cálculo según el mes de liquidación correspondiente.

Esquema técnico del aumento:

Incremento total: 15%

15% Primer tramo: 10% en abril

10% en abril Segundo tramo: 5% en junio

5% en junio Base del primer aumento: haberes de marzo

haberes de marzo Base del segundo aumento: haberes de mayo

haberes de mayo Carácter: remunerativo y no remunerativo

En el detalle del acuerdo, se especifica que el 10% de abril tomará como referencia los haberes de marzo, mientras que el 5% de junio se calculará sobre los haberes de mayo.

Este punto técnico constituye uno de los aspectos centrales del acta, ya que determina la forma en que impactará la recomposición salarial en la estructura de ingresos de los empleados.

Una nueva audiencia paritaria en agosto

Además del incremento ya convenido, el acuerdo incluyó la definición de una nueva instancia de negociación paritaria. Las partes resolvieron retomar las conversaciones en una audiencia prevista para el mes de agosto, con el propósito de continuar evaluando la situación salarial de los trabajadores municipales.

La fijación de esa fecha deja abierta la discusión sobre la evolución de los ingresos y permite establecer un canal institucional para revisar nuevamente la política salarial en función del escenario que se presente en los próximos meses.

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