Máximo Kirchner acusó a Mauricio Macri de "extorsionar" a Javier Milei

La tensión entre el kirchnerismo y el macrismo volvió a escalar con fuerza luego de las declaraciones cruzadas entre el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y el fundador del PRO, Mauricio Macri. El diputado nacional utilizó su cuenta de Instagram para responderle al ex presidente y acusarlo de haber encabezado una "persecución organizada" contra Cristina Kirchner durante la gestión de Cambiemos. Además, sostuvo que Macri intenta "extorsionar" al presidente Javier Milei y lo desafió públicamente a competir en las elecciones presidenciales de 2027.

La publicación de Máximo Kirchner apareció bajo el título "Todos los días son de la Patria", una frase que funcionó como marco político de un mensaje de fuerte contenido confrontativo. Allí, el dirigente kirchnerista apuntó directamente contra Macri, en un contexto en el que el ex mandatario comenzó a tomar distancia de La Libertad Avanza y dejó abierta la posibilidad de impulsar candidaturas propias de cara al próximo calendario electoral.

El origen de la nueva disputa

El conflicto se desencadenó después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmara que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri podría resultar "funcional al kirchnerismo". La declaración del dirigente libertario provocó una inmediata respuesta del líder del PRO, quien buscó rechazar esa caracterización y reivindicar el rol político que, según él, tuvo su espacio frente al kirchnerismo durante los últimos años.

"Hay que preguntarle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años", respondió Macri, en una frase que rápidamente generó repercusiones políticas.

La referencia directa a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner —quien actualmente cumple prisión domiciliaria— fue interpretada por Máximo Kirchner como una admisión implícita de que el Gobierno de Cambiemos intervino en el funcionamiento de la Justicia para impulsar las causas que involucraban a la ex mandataria.

Esa interpretación encendió la reacción del dirigente de La Cámpora, que tomó las palabras de Macri como una provocación política y personal.

La acusación de "persecución organizada"

En su mensaje, Máximo Kirchner apuntó directamente contra el ex presidente y vinculó sus declaraciones con una supuesta utilización del aparato estatal durante la administración de Cambiemos.

"Hace unos días Macri decía pregúntenle a Cristina cómo le fue conmigo. Dejando en claro la persecución organizada por él desde la Casa Rosada", escribió el hijo de Cristina Kirchner.

La frase condensó uno de los ejes históricos del discurso kirchnerista respecto de la gestión macrista: la denuncia de una supuesta articulación entre sectores políticos y judiciales para avanzar sobre dirigentes opositores mediante causas penales.

El dirigente camporista no sólo cuestionó las palabras de Macri, sino que también buscó trasladar el debate al terreno electoral y a la evaluación pública de la gestión del ex mandatario.

El desafío electoral hacia 2027

En otro tramo de su publicación, Máximo Kirchner desafió directamente al fundador del PRO a volver a competir electoralmente. El diputado recordó la derrota de Mauricio Macri en 2019 y sostuvo que la ciudadanía volvería a expresarse de manera aún más contundente si el ex presidente decidiera postularse nuevamente.

"Vamos a preguntarle a los argentinos y las argentinas cómo les fue con usted Macri. Ya tuvo la primera respuesta en el 2019 y si tiene algo de coraje, cosa que dudo, tendrá la segunda y aún más contundente en el 2027", escribió.

La referencia a 2019 remite al triunfo electoral del Frente de Todos sobre la fórmula encabezada por Mauricio Macri, que buscaba la reelección presidencial. Con esa mención, Máximo Kirchner intentó reforzar la idea de que el rechazo social hacia el ex mandatario continúa vigente y podría profundizarse en un futuro escenario electoral.

La relación con Javier Milei y la acusación de "extorsión"

Uno de los aspectos más fuertes del mensaje estuvo vinculado al actual presidente Javier Milei. Máximo Kirchner acusó a Mauricio Macri de intentar condicionar políticamente al líder libertario en medio del reordenamiento de la oposición y de las tensiones crecientes entre el PRO y La Libertad Avanza.

"Tenerla presa a ella y extorsionar al actual presidente, no te va a servir Macri", concluyó el dirigente kirchnerista.

La frase introdujo un nuevo elemento en la confrontación política: la idea de que el ex presidente estaría utilizando el contexto judicial de Cristina Kirchner y su peso político para influir sobre el Gobierno nacional.

Un escenario político en reconfiguración

Las declaraciones cruzadas reflejan un escenario político atravesado por reposicionamientos y disputas de liderazgo. Por un lado, Mauricio Macri comenzó a marcar diferencias con La Libertad Avanza y evalúa fortalecer al PRO con candidaturas propias para el próximo turno electoral. Por otro, el kirchnerismo volvió a colocar en el centro del debate la discusión sobre el rol de la Justicia durante el gobierno de Cambiemos y la situación judicial de Cristina Kirchner.

En ese contexto, el cruce entre Máximo Kirchner y Mauricio Macri no sólo expresa una disputa personal y política de larga data, sino también una nueva escalada en la confrontación entre dos espacios que continúan definiendo gran parte del mapa político argentino.