Benegas Lynch cruzó a García Cuerva: "Algunos militan con sotana el regreso del peronismo"

El tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana volvió a convertirse en un escenario de fuerte contenido político y social. Frente al presidente Javier Milei y a los integrantes de su gabinete, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció una homilía centrada en la situación social del país, el clima de polarización y la necesidad de reconstruir vínculos de diálogo.

Las palabras del jefe eclesiástico no tardaron en generar repercusiones dentro del oficialismo. Una de las respuestas más duras provino del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar abiertamente el mensaje del arzobispo y acusarlo de tener una postura alineada con sectores del peronismo.

El legislador libertario definió el discurso de García Cuerva como "lamentable e injusto con los logros del Gobierno" y sostuvo que "algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres".

La declaración no sólo apuntó contra el contenido de la homilía, sino también contra el posicionamiento político que, según Benegas Lynch, expresa parte de la dirigencia eclesiástica. En ese marco, vinculó al arzobispo con dirigentes peronistas como Sergio Massa, Malena Galmarini y Alicia Kirchner, en una crítica que profundizó la confrontación discursiva.

La crítica libertaria al discurso eclesiástico

Benegas Lynch avanzó además sobre una dimensión ideológica del debate. En otro tramo de sus publicaciones en la red social X, cuestionó lo que interpretó como una visión crítica hacia el individualismo y la generación de riqueza.

"La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en mal lugar", afirmó el diputado nacional.

Con esa frase, el dirigente libertario buscó contraponer la visión económica y social del oficialismo con el mensaje transmitido durante el Tedeum. La referencia a la "romantización de la pobreza" se inscribe dentro de una crítica habitual de sectores liberales hacia discursos que consideran excesivamente enfocados en la asistencia social y poco orientados al incentivo de la actividad económica individual.

Las declaraciones del legislador se produjeron en un contexto especialmente sensible, dado que el Tedeum del 25 de Mayo suele ser uno de los eventos institucionales más relevantes del calendario político argentino. Históricamente, la ceremonia religiosa funciona también como un espacio de expresión pública sobre el estado social y político del país.

El planteo sobre la separación entre religión y Estado

Horas después de sus primeras críticas, Benegas Lynch profundizó aún más su postura y abrió un debate sobre el vínculo entre el Estado argentino y la Iglesia.

En un nuevo mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que "la unión religión y estado fue receta del horror en Europa. La Argentina la heredó de España. No debería existir tal unión".

El diputado también cuestionó el reconocimiento de una religión oficial y el financiamiento estatal a los cultos. "Catalogar una religión particular como la oficial de un país no tiene sentido ni razón y ha servido para que creyentes de otras religiones financien la privilegiada", expresó.

Con esas afirmaciones, el dirigente libertario trasladó la discusión desde la coyuntura política hacia un debate estructural sobre la relación histórica entre el poder político y las instituciones religiosas en la Argentina.

Entre los principales ejes planteados por Benegas Lynch estuvieron:

La crítica a la intervención política de referentes religiosos.

El rechazo a la unión entre religión y Estado.

La oposición al financiamiento estatal de cultos.

La defensa del individualismo y la generación de riqueza.

La advertencia de García Cuerva sobre la fragmentación social

Durante el Tedeum, Jorge García Cuerva había centrado parte de su mensaje en la necesidad de reducir los niveles de confrontación política y social.

"Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo", expresó el arzobispo ante los principales funcionarios nacionales.

El jefe eclesiástico también cuestionó las lógicas individualistas y alertó sobre las consecuencias de la fragmentación social. "El 'sálvese quien pueda' no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación", afirmó.

La homilía estuvo enfocada en la necesidad de fortalecer el diálogo y poner freno a los discursos de odio. En ese sentido, García Cuerva planteó una preocupación por el deterioro de los vínculos sociales y políticos en el país.

Sus palabras encontraron una rápida reacción en sectores libertarios, que interpretaron el mensaje como una crítica directa al Gobierno nacional y a la visión ideológica que impulsa Javier Milei desde el inicio de su gestión