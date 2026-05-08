Adorni dará una conferencia de prensa y encabezará una reunión de Gabinete

En un clima de creciente tensión política y cuestionamientos públicos sobre su patrimonio, Manuel Adorni dará este viernes una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada, donde volverá a enfrentar preguntas vinculadas a las denuncias y sospechas surgidas en torno a su situación patrimonial y a las obras realizadas en su vivienda del country Indio Cuá.

La conferencia fue convocada para las 13 y se realizará pocas horas antes de una reunión de Gabinete que el propio funcionario encabezará a las 14, con participación del presidente Javier Milei y de todos los ministros nacionales. El nuevo paso al frente de Adorni ocurre en medio de fuertes presiones políticas y mediáticas, luego de que la ministra Patricia Bullrich reclamara públicamente explicaciones inmediatas para despejar dudas sobre el patrimonio del funcionario.

La presión interna y el reclamo de Bullrich

Las declaraciones de Bullrich marcaron uno de los momentos de mayor tensión interna dentro del oficialismo desde que se instaló la controversia. "Si no hay contundencia y no hay rapidez, el proyecto y el país sufren", afirmó la ministra durante una entrevista con A24.

La funcionaria también advirtió sobre el impacto político que podría generar la falta de respuestas claras frente a las sospechas instaladas en la agenda pública. "No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr", agregó.

Las declaraciones fueron interpretadas como una presión directa para que Adorni acelere la presentación de documentación y explicaciones vinculadas a su patrimonio.

El respaldo de Javier Milei

Pese a los cuestionamientos y a las repercusiones internas, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete y descartó cualquier posibilidad de desplazarlo del cargo.

Según expresó el mandatario, Adorni tiene "todo en regla" y podrá demostrarlo cuando presente su próxima declaración jurada. "No voy a ejecutar gente honesta", sostuvo Milei al referirse a la situación del funcionario. El respaldo presidencial llegó luego de días de creciente exposición pública del caso y en un momento en el que distintos sectores del Gobierno observan con preocupación el impacto político de la controversia.

Una nueva exposición pública

La conferencia de este viernes será la segunda aparición pública de Adorni en el salón de conferencias durante la misma semana. En su última exposición, el funcionario sostuvo que responderá únicamente ante la Justicia respecto de las causas que lo involucran y aseguró que dará a conocer su patrimonio cuando se cumpla el plazo correspondiente para la presentación de su declaración jurada.

Sin embargo, luego de las declaraciones de Bullrich y del aumento de la presión política, desde el entorno del jefe de Gabinete indicaron que la documentación será presentada apenas esté terminada.

La conferencia se desarrollará luego de una actividad oficial en la localidad bonaerense de Zárate, donde Adorni participará de la inauguración de una nueva planta de Mercedes Benz y tiene previsto brindar un discurso.

Una agenda cargada para reforzar su continuidad

Las actividades oficiales de los últimos días fueron interpretadas dentro del Gobierno como parte de una estrategia destinada a mostrar normalidad política y despejar especulaciones sobre una eventual salida del funcionario. Después de su conferencia del lunes, Adorni participó de distintas reuniones y actividades de gestión.

Entre ellas se destacaron:

Una reunión de directorio de YPF.

Un encuentro en Casa Rosada con el titular de Aerolíneas Argentinas.

Una entrevista con Alejandro Fantino en su canal de streaming.

La inauguración de la nueva planta de Mercedes Benz en Zárate.

La convocatoria a una reunión de Gabinete con presencia de Javier Milei.

La continuidad de esa agenda oficial aparece como una señal política orientada a reforzar el respaldo interno del Presidente y sostener la imagen de estabilidad dentro del Gobierno.

El origen de la controversia

La situación tomó mayor dimensión pública luego de la declaración del arquitecto que trabajó en las remodelaciones de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. Según trascendió, el profesional afirmó que el funcionario le pagó US$245 mil en efectivo y sin factura por una extensa serie de refacciones realizadas en la propiedad.

La cifra y la modalidad de pago fueron rechazadas por allegados al jefe de Gabinete, quienes negaron la versión y adelantaron que Adorni solicitará una pericia ocular destinada a determinar el costo real de las obras.

El objetivo de esa medida sería establecer técnicamente el valor de las remodelaciones y refutar el monto mencionado por el arquitecto.

La preocupación dentro del Gobierno

Más allá de la defensa pública de Milei y de la continuidad de Adorni en la agenda oficial, el tema continúa ocupando un lugar central en la discusión política y mediática. Según fuentes oficiales, varios integrantes del Gabinete observan con inquietud el impacto que el caso está generando sobre otras prioridades de la administración nacional.

Dentro del oficialismo consideran que la controversia está condicionando el debate público y dificultando el avance de iniciativas impulsadas por el Gobierno tanto en el Congreso como en la discusión política cotidiana. En ese contexto, la conferencia prevista para este viernes aparece como un nuevo intento del jefe de Gabinete por contener la crisis política y responder a las crecientes demandas de explicaciones surgidas incluso dentro del propio oficialismo.

La reunión de Gabinete convocada inmediatamente después de la conferencia buscará, además, transmitir una señal de continuidad política y coordinación interna en medio de una controversia que sigue instalada en el centro de la agenda pública.