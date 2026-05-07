Manuel Adorni y su frente judicial: "No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando"

En una entrevista concedida al streaming Neura, el jefe de Gabinete Manuel Adorni abordó su situación judicial con una definición tajante sobre sus límites actuales de exposición pública.

"No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar", expresó, marcando una línea de prudencia institucional que, según sus palabras, condiciona cualquier declaración más extensa en este momento.

El funcionario enmarcó su decisión de no profundizar en detalles en una lógica de respeto al proceso judicial en curso, subrayando que su intervención pública podría interpretarse como una forma de interferencia.

Respaldo político y lectura interna del Gobierno

Durante la entrevista, Adorni también se refirió al respaldo del presidente Javier Milei, asegurando que no le sorprende la postura del mandatario frente a su situación.

"Porque sabe la verdad", lanzó el jefe de Gabinete al explicar por qué considera natural ese acompañamiento político.

En ese mismo tramo, contrastó el contexto actual con situaciones judiciales anteriores, al señalar que en otros momentos del ámbito político hubo casos similares donde "nadie habló" pese a la implicación de miembros del Gobierno.

A su vez, planteó una diferencia estructural en el modo de funcionamiento institucional actual:

"Pasa que no perjudicamos a la Justicia"

"Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así"

"No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así"

Con estas afirmaciones, el funcionario buscó remarcar una conducta de no interferencia como principio de gestión.

El vínculo político con el Presidente y la lógica de la denuncia

En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Gabinete profundizó en la dimensión política de las denuncias que lo involucran, vinculando directamente su situación personal con su rol dentro del esquema de gobierno.

"Y esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei. No tiene sentido pegarme. Hay cosas más importantes", sostuvo, aludiendo a una lectura política del conflicto judicial.

La frase refuerza la idea de que su figura aparece, según su interpretación, como una extensión del liderazgo del presidente Javier Milei, lo que intensifica el impacto político de cualquier acusación o denuncia.

Cruce con Patricia Bullrich y la declaración jurada

El funcionario también se refirió a los dichos de la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien había solicitado que presente su declaración jurada.

En tono distendido, respondió:

"Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada".

Sin embargo, no precisó una fecha concreta para la presentación del documento, dejando abierta la incógnita sobre el calendario institucional de esa definición.

Acciones judiciales y defensa de la privacidad

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado a la defensa de su vida privada. El jefe de Gabinete adelantó que tomará medidas judiciales frente a quienes difundieron información o comentarios sobre su entorno personal.

"Voy a actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público", afirmó, marcando una diferenciación entre lo público y lo estrictamente personal dentro de su rol como funcionario.

Mirada a futuro: ciclos políticos y proyecto personal

En un tramo más reflexivo, Adorni hizo referencia a la dinámica de la política y los ciclos institucionales.

"Todos tenemos un 10 de diciembre, para llegar y para irse", señaló, en alusión a los recambios de poder y gestión en la vida democrática.

También anticipó proyectos personales vinculados a la escritura:

"Voy a escribir libros, antes de irme"

"Todo esto va a ser parte de un libro"

Estas definiciones aparecen atravesadas por el impacto que, según reconoció, su situación judicial tuvo en su vida familiar.

Agenda oficial: Zárate y actividad de Gobierno

En paralelo a sus declaraciones, el jefe de Gabinete confirmó su participación en una actividad oficial en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde estará presente en la inauguración de una planta de Mercedes-Benz.

La agenda prevista incluye:

13:00: conferencia de prensa

14:00: reunión de Gabinete

Este esquema refleja la continuidad de su actividad institucional pese al contexto judicial y mediático que lo rodea.

Reflexión personal tras 60 días de impacto judicial

Finalmente, el funcionario compartió una reflexión sobre el efecto de los últimos dos meses en su vida personal.

"Esto te deja muchas lecciones. Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo y hay cosas que son importantes y otras cosas que no son importantes, como abrazar a mis hijos. Lo que me queda de vida es el goce de las relaciones con mi familia, mis amigos. Hoy tomé consciencia", expresó.

El testimonio cierra con un tono introspectivo que contrasta con la tensión política y judicial del resto de la entrevista, poniendo el foco en el plano humano de su experiencia reciente.