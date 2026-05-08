Identificaron más desaparecidos de la dictadura con restos hallados en La Perla

La Justicia federal confirmó este jueves la identificación de más de diez personas desaparecidas durante la última dictadura militar cuyos restos fueron hallados en las inmediaciones del excentro clandestino de detención La Perla, uno de los principales espacios de tortura y exterminio que funcionaron en el interior del país durante el terrorismo de Estado.

El avance judicial se produjo pocos días después del reinicio de las excavaciones en el predio ubicado dentro de la Reserva Natural Militar La Calera y se incorporó a las 12 identificaciones que ya habían sido anunciadas en marzo pasado. La continuidad de los trabajos permitió profundizar las tareas de recuperación e identificación de restos óseos correspondientes a personas secuestradas y asesinadas durante la represión ilegal desplegada por la última dictadura militar.

Un nuevo avance en las excavaciones

Las tareas de excavación y análisis son realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Ambos organismos trabajan en el predio bajo directivas de la Justicia federal en el marco de una investigación que se desarrolla desde hace años sobre los crímenes cometidos en La Perla.

Según informó el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, las identidades de las nuevas víctimas serán dadas a conocer oficialmente la próxima semana durante una conferencia de prensa que contará con la participación de familiares y organismos de derechos humanos.

Las excavaciones comenzaron en 2025 y permitieron recuperar restos humanos en distintos sectores del predio. La nueva etapa de trabajos se concentra en un área de aproximadamente tres hectáreas lindera al sector excavado entre septiembre y noviembre de 2025, donde previamente ya se había detectado una importante cantidad de restos humanos dispersos y desarticulados.

Cómo se delimitó la zona de búsqueda

Los investigadores lograron definir el área de excavación a partir de distintos elementos reunidos durante la investigación judicial. Entre ellos se incluyeron:

Testimonios judiciales.

Estudios geológicos.

Una fotografía aérea de 1979.

Ese material permitió detectar alteraciones del terreno compatibles con la existencia de posibles fosas clandestinas. A partir de esos indicios, los equipos forenses avanzaron con tareas de prospección y excavación que derivaron en nuevos hallazgos. De acuerdo con el EAAF, los huesos recuperados aparecieron mezclados y dispersos, en un contexto que coincide con las hipótesis sostenidas en la investigación judicial. Según esas reconstrucciones, durante la dictadura se realizaron enterramientos clandestinos y posteriormente maniobras de remoción de cuerpos con el objetivo de ocultar evidencias de los crímenes cometidos.

Los trabajos de excavación y prospección continuarán durante todo 2026, en el marco de una búsqueda que se extiende desde hace más de dos décadas por orden de la Justicia federal.

Las primeras identificaciones confirmadas en marzo

En marzo pasado, la Justicia y el Equipo Argentino de Antropología Forense habían anunciado la identificación de otras 12 personas desaparecidas cuyos restos también fueron hallados en el mismo predio. Las víctimas identificadas fueron:

Carlos D'Ambra Villares

José Nicolás Brizuela

Raúl Oscar Ceballos Cantón

Mario Alberto Nívoli Gauchat

Alejandro Jorge Monjeau López

Ramiro Sergio Bustillo Rubio

Oscar Omar Reyes

Eduardo Jorge Valverde Suárez

Sergio Julio Tissera Pizzi

Elza Mónica Okelly Pardo

Entre los casos considerados más emblemáticos aparece el de las mellizas Cecilia Carranza Gamberale y Adriana Carranza Gamberale, militantes secuestradas en Córdoba en 1976.

Según había explicado el juez Vaca Narvaja, la identificación se produjo a partir del hallazgo de un diente recuperado durante las excavaciones. Sin embargo, los estudios realizados no permitieron determinar con precisión a cuál de las dos hermanas pertenecían los restos encontrados. Debido a esa imposibilidad técnica, ambas fueron incorporadas en la identificación oficial difundida por la Justicia.

La Perla, uno de los mayores centros clandestinos del país

La Perla funcionó bajo el control del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1978 y es considerado uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la Argentina.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas en la investigación, por ese lugar pasaron más de 2.500 detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar. El predio se convirtió con el paso de los años en uno de los símbolos más representativos del terrorismo de Estado en el país.

Las tareas de búsqueda e identificación desarrolladas en el lugar continúan siendo encabezadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense y forman parte de un proceso judicial y científico destinado a reconstruir lo ocurrido con las víctimas desaparecidas.

El nuevo avance confirmado por la Justicia federal no solo amplía el número de identificaciones alcanzadas en el predio de La Perla, sino que también refuerza las investigaciones sobre los mecanismos de ocultamiento utilizados durante la dictadura. La continuidad de las excavaciones durante 2026 mantendrá abierta una de las búsquedas más significativas vinculadas a los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina.