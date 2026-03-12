Causa AFA: Tapia pidió ser sobreseído por la deuda de $19.000 millones

La mañana en los Tribunales de Retiro estuvo marcada por la expectativa periodística y la tensión institucional. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), compareció este jueves ante la justicia en el marco de una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes y tributos por una cifra que supera los $19.300 millones. Acompañado por sus abogados y un cuerpo de custodios, Tapia ingresó al edificio poco antes de las 11:00 horas, en medio de empujones y un clima de malestar, para cumplir con la citación del magistrado.

Una defensa de cien páginas y negativa a declarar

A pesar de la relevancia del acto procesal, el titular de la entidad madre del fútbol argentino optó por una estrategia de defensa técnica no declarativa. Durante la hora y media que permaneció en la sede judicial, Tapia rechazó responder preguntas del juez Diego Amarante. En su lugar, presentó un escrito de más de 100 hojas que, según sus propias palabras, "habla por él".

En dicho documento, el dirigente fue categórico al negar las acusaciones de la querella: "Niego haber decidido, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la AFA", sostuvo. La defensa de Tapia solicitó formalmente el sobreseimiento, argumentando que no existió delito y que, dada su jerarquía y las facultades de su cargo, no tiene responsabilidad directa en el pago de dichos impuestos, ya que la tarea no forma parte de su competencia cotidiana.

El factor de la movilidad internacional y la prohibición de salida

Uno de los puntos de mayor fricción en la audiencia fue la prohibición de salir del país que pesa sobre el dirigente. Tapia insistió ante el juez Amarante en la necesidad de revocar esta medida, alegando que su rol como presidente de la AFA le exige una presencia constante en el exterior.

Para sustentar este pedido, detalló su intenso cronograma de actividades durante los años 2024 y 2025, exponiendo que la demanda de viajes hace "materialmente imposible" que participe en la cotidianeidad de la administración de la entidad. Al salir, buscó desviar el foco hacia la agenda deportiva: "Nos vamos a poner a trabajar con España porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", declaró ante la prensa.

Las cifras de la denuncia: Una deuda millonaria con el fisco

La investigación, iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pone la lupa sobre maniobras que el organismo encuadra como omisión por parte de un agente de retención. Según la querella, la AFA retuvo fondos que no le pertenecen, sino que son recursos del Estado, y no los ingresó al fisco dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los datos técnicos que componen el expediente son contundentes respecto al volumen del dinero bajo investigación:

Monto Inicial: La denuncia comenzó por un total de $7.593.903.512,23 .

La denuncia comenzó por un total de . Ampliación: Posteriormente se sumaron $11.759.643.331,62 .

Posteriormente se sumaron . Total Investigado: La cifra consolidada asciende a más de $19.300 millones .

La cifra consolidada asciende a más de . Período bajo análisis: Desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 .

Desde . Conceptos adeudados: Incluyen retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales.

Desde el punto de vista penal, esta figura contempla penas de dos a seis años de prisión para aquellos agentes de retención que no depositen montos superiores a los $100.000 por mes.

El frente judicial de la Tesorería y las nulidades rechazadas

Tapia no es el único comprometido en el expediente. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, también solicitó su sobreseimiento este miércoles, demandando una pericia contable. Toviggino sostiene que no hay delito debido a que el Gobierno suspendió la ejecución de la deuda y calificó el proceso como una "persecución legal desmedida" basada en un error de interpretación sobre las fechas de vencimiento.

Sin embargo, el juez Amarante se ha mostrado firme. Este lunes, el magistrado rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas, que buscaban suspender las indagatorias argumentando que existían recursos pendientes ante la Cámara. Con este revés judicial, las comparecencias se mantuvieron firmes.

"La verdad va a salir a la luz"

Días antes de su cita en Tribunales, durante el lanzamiento de la plataforma LPF Play, Tapia envió un mensaje directo a sus detractores: "Muchos van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz". Por ahora, esa "verdad" reside en un voluminoso escrito de 100 páginas que la justicia deberá analizar para determinar si el máximo dirigente del fútbol argentino tuvo, o no, responsabilidad en lo que el ARCA define como una indebida apropiación de caudales públicos.