Karina Milei apoyó a Adorni: "Conozco tu integridad"

En una demostración de cohesión interna y poder político, el Gobierno nacional decidió responder de manera contundente ante los cuestionamientos de la oposición. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lideró un operativo de respaldo público hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el centro del debate tras la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York en el avión presidencial para participar de la Argentina Week. Esta reacción oficial buscó neutralizar lo que desde el entorno presidencial consideran una embestida mediática y política coordinada. A través de sus redes sociales, la dirigente considerada la más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza compartió una fotografía junto al economista, acompañada de un mensaje de fuerte impacto donde manifestó su apoyo total e incondicional frente a lo que denominó "basura mediática", subrayando que conoce su integridad y que eso le resulta suficiente para mantenerse siempre a su lado.

Las explicaciones de Adorni y la agenda oficial en el exterior

Ante la repercusión del hecho, el propio Manuel Adorni brindó precisiones en una entrevista con Infobae, donde aseguró que no hubo irregularidades ni nada extraño en el traslado de su esposa. Según el funcionario, Bettina Angeletti viajó a los Estados Unidos invitada formalmente por Presidencia y su presencia respondía a un deseo específico del jefe de Gabinete para que lo acompañara a cumplir con la rigurosa agenda de actividades oficiales. Durante el reportaje, Adorni enmarcó las críticas en un contexto de hostilidad por parte de sectores que se ven afectados por el cambio de rumbo económico, señalando que este es el momento ideal para intentar golpearlo dado que el oficialismo viene de arrasar en las últimas elecciones.

El jefe de Gabinete remarcó que el Gobierno está abriendo la Argentina a un mundo de inversiones desconocido para el país en treinta años y que, en ese marco, existen sectores de la política y empresarios de la vieja guardia que no desean que al país le vaya bien. Adorni comparó su situación personal con otros antecedentes recientes, mencionando que estas situaciones son parte del juego político y citando el caso de la mujer de Sturzenegger, quien también fue criticada hace poco tiempo sin razón alguna, según su visión del conflicto.

El respaldo ministerial en bloque y el cierre de filas total

La postura de Karina Milei funcionó como un disparador para que otros altos funcionarios manifestaran su apoyo, marcando una estrategia de defensa colectiva frente al embate opositor. El ministro del Interior fue uno de los más vehementes al vincular las críticas con un intento de desestabilización, afirmando que no permitirán ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente afectar la gobernabilidad. A esta red de contención institucional se sumaron otros nombres de peso en el gabinete nacional, como la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien compartió una imagen junto a Adorni con el mensaje de cercanía "siempre juntos".

Este respaldo fue validado públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se sumó a la publicación con un rotundo mensaje de aprobación. Asimismo, el dirigente Diego Santilli se expresó en favor del economista, consolidando un blindaje que abarcó a la plana mayor de la administración. Para el oficialismo, la controversia generada por el viaje a Nueva York es calificada como una de esas pequeñeces que no deben desviar la atención de los objetivos estructurales de la gestión, enfatizando que el equipo de trabajo está enfocado en tareas de mayor relevancia.

El mensaje político hacia la oposición y la vieja guardia

Desde la Casa Rosada se sostiene la tesis de que existen sectores de la política tradicional que intentan frenar el proceso de reformas mediante ataques personales a los funcionarios. Manuel Adorni fue enfático al declarar que el equipo de gestión está para otra cosa y no para discutir temas menores impulsados por lo que denomina la vieja guardia. El respaldo incondicional de Karina Milei no solo busca proteger la figura del jefe de Gabinete, sino también enviar una señal de fortaleza interna hacia todo el arco político y empresarial.

La administración libertaria ha dejado claro que la integridad de sus cuadros técnicos y políticos no está en discusión para la cúpula del poder, independientemente de las críticas por el uso de recursos logísticos oficiales o la composición de las comitivas internacionales en misiones de promoción de inversiones. Con este cierre de filas, el Gobierno intenta clausurar la polémica y reafirmar la autoridad de sus principales figuras frente a lo que consideran maniobras de desgaste por parte de la oposición.