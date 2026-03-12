El Senado dio sanción definitiva a la Ley de Clústeres de Semilleros

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves la Segunda Sesión Extraordinaria, en una jornada parlamentaria encabezada por el presidente provisorio del cuerpo, el senador Ramón Figueroa Castellanos. Durante el encuentro legislativo, el pleno avanzó en el tratamiento de proyectos incluidos en el temario del período extraordinario y adoptó una decisión clave vinculada al desarrollo productivo provincial.

En ese marco, y contando con despacho de comisión, los senadores trataron y otorgaron sanción definitiva al proyecto de Ley que promueve la creación de Clústeres de Semilleros en el ámbito de la provincia. La iniciativa fue aprobada por el pleno y quedó registrada oficialmente bajo el N° 5934, marcando un nuevo instrumento legislativo orientado al fortalecimiento del sector semillero.

La sanción se produjo tras la exposición de los fundamentos de la propuesta ante el cuerpo legislativo, instancia en la que se detallaron los objetivos, alcances y características de la normativa destinada a estructurar un sistema organizado de producción y desarrollo de semillas.

Durante el debate parlamentario, el senador Félix Jerez, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Comercio, Industria, Desarrollo Rural y Economías Regionales, actuó como miembro informante del proyecto. En su intervención, expuso ante el pleno los fundamentos que sustentan la iniciativa y explicó el alcance de la normativa que finalmente obtuvo la aprobación definitiva de la Cámara.

Su presentación permitió detallar los lineamientos centrales de la ley y el enfoque estratégico que busca impulsar la creación de redes productivas vinculadas al sector semillero, integrando distintos actores del sistema productivo y científico.

Qué establece la Ley N° 5934

La normativa sancionada establece la promoción de clústeres semilleros, definidos como redes organizadas que integran diferentes etapas del circuito productivo de semillas. El objetivo central es generar una estructura articulada que permita potenciar la investigación, la producción y la comercialización en el sector.

Entre las disposiciones centrales de la ley se destacan:

Integración de las etapas de investigación, producción, multiplicación y comercialización de semillas.

Fomento de la incorporación de tecnología en los procesos productivos.

Promoción de la protección de la propiedad intelectual vinculada al desarrollo semillero.

Articulación entre empresas, universidades, centros de investigación y organismos públicos y privados.

De acuerdo con el texto aprobado, los clústeres semilleros se conciben como espacios de cooperación y coordinación entre actores productivos, académicos e institucionales, con el propósito de generar una dinámica de desarrollo basada en la integración de capacidades técnicas y productivas.

Diversidad de formas organizativas

Otro de los aspectos contemplados por la ley es la posibilidad de que los clústeres puedan adoptar diversas formas jurídicas. Estas modalidades organizativas serán definidas por los actores productivos involucrados, quienes podrán establecer las estructuras institucionales que consideren más adecuadas de acuerdo con:

Sus objetivos productivos.

Sus planes estratégicos de desarrollo.

Esta disposición busca brindar flexibilidad a los participantes del sistema semillero para que puedan organizarse de acuerdo con sus necesidades y características específicas, manteniendo al mismo tiempo el enfoque de articulación y cooperación que promueve la normativa.

Industria semillera

La ley sancionada tiene como finalidad fortalecer el desarrollo sustentable de la industria semillera en la provincia, promoviendo una integración amplia de las distintas etapas del circuito productivo.

En ese sentido, el enfoque impulsado por la normativa apunta a consolidar un modelo integral de desarrollo, que abarque todo el proceso vinculado a la producción de semillas. Este esquema contempla:

Investigación y desarrollo genético.

Producción y multiplicación de semillas.

Certificación de los productos.

Transporte.

Comercialización.

La articulación de estas etapas busca generar un sistema coordinado que permita optimizar los procesos productivos y fortalecer la estructura del sector semillero dentro de la provincia.

Conformación de Comisiones Permanentes

En el marco de la misma sesión legislativa, también se informó cómo quedaron conformadas distintas Comisiones Permanentes de la Cámara de Senadores, espacios fundamentales para el tratamiento y análisis de proyectos de ley.

Las comisiones anunciadas quedaron integradas de la siguiente manera:

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Presidente: Guillermo Ferreyra

Secretario: Félix Jerez

Educación, Ciencia, Tecnología y Modernización

Presidenta: Belén Menecier

Secretaria: Débora Romero

Mujer, Género, Diversidad y Familia

Presidenta: Carolina Casas

Secretaria: Belén Menecier

Salud Pública y Deportes

Presidente: Gonzalo Ormachea

Secretario: Mario Gershani

Turismo, Arte y Cultura

Presidenta: Elena Soriano

Secretaria: Belén Menecier

Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos

Presidente: Mario Gershani

Secretario: Gonzalo Ormachea

Labor Parlamentaria

Presidente: Ramón Figueroa Castellanos

Secretario: Guillermo Ferreyra

Un paso legislativo dentro del período extraordinario

La aprobación de la Ley N° 5934 de creación de Clústeres de Semilleros se inscribe dentro del trabajo legislativo que el Senado desarrolla durante el actual período extraordinario, etapa destinada al tratamiento de proyectos específicos incluidos en el temario de sesiones.

Con esta sanción definitiva, la Cámara de Senadores concretó uno de los proyectos incluidos en la agenda parlamentaria del período, incorporando una normativa orientada a estructurar y promover el desarrollo de redes productivas vinculadas a la industria semillera en la provincia.