Villarruel denunció a Petri por calumnias e injurias tras tildarla de "golpista"

En un nuevo capítulo de la interna dentro del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia por "calumnias e injurias" contra el diputado nacional Luis Petri, luego de que el exministro de Defensa la calificara públicamente como "golpista" y la acusara de haber actuado en sintonía con sectores opositores.

La presentación fue radicada en la Justicia criminal y correccional federal, marcando un paso formal en un enfrentamiento político que se desarrolló en las últimas semanas a través de declaraciones públicas, intervenciones mediáticas y mensajes difundidos en redes sociales.

El conflicto escaló luego de que Petri afirmara que la vicepresidenta "apostó por el fracaso del Gobierno" y que, con algunas decisiones institucionales vinculadas al funcionamiento del Senado, habría facilitado iniciativas impulsadas por la oposición.

La denuncia presentada por Villarruel no se limita únicamente al legislador mendocino. También alcanza a los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, ambos del canal A24, quienes replicaron y comentaron las acusaciones realizadas por el exministro durante intervenciones mediáticas.

El origen del conflicto

La disputa tiene como punto de partida el discurso del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Durante esa transmisión oficial, la figura de la vicepresidenta fue escasamente enfocada por las cámaras, situación que generó comentarios en el ámbito político y mediático.

En uno de los pasajes del discurso, el Presidente sugirió que sectores de la oposición —y también "propios"— habrían intentado "abrazar el sillón de Rivadavia". Esa frase fue interpretada por distintos analistas y actores políticos como una alusión indirecta hacia Villarruel.

Desde el entorno de la titular del Senado respondieron de inmediato a esas interpretaciones. Según señalaron, "Villarruel es la persona más institucionalista de este país", aunque al mismo tiempo optaron por evitar una escalada pública del conflicto.

La propia vicepresidenta intentó bajar el tono de la controversia cuando fue consultada por la prensa durante su participación en Expoagro. Allí afirmó que "este tipo de novelas le permiten al periodismo seguir hablando de algo que no tiene importancia". Minutos después, ya en la carpa institucional de la muestra, reforzó ese posicionamiento al señalar que se mantendría "prescindente de internas políticas".

Las declaraciones de Petri

Pese a esas declaraciones moderadoras, el conflicto tomó mayor dimensión a partir de los comentarios públicos realizados por Luis Petri en una entrevista televisiva en TN. En ese contexto, el diputado sostuvo que Villarruel habría jugado a favor de la oposición y que su comportamiento político no se alineó con las expectativas del oficialismo.

Entre las afirmaciones realizadas por el legislador mendocino se destacaron:

"Ha estado fuera de lugar dos años."

"No me sorprende [el gesto con el teléfono]."

"Cuando el Presidente habló de 'aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia', hizo alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias."

Petri también cuestionó una decisión institucional vinculada al funcionamiento de la Cámara alta. En particular, criticó la determinación de habilitar el funcionamiento del Senado durante el tratamiento de iniciativas impulsadas por la oposición.

El diputado formuló su cuestionamiento en términos directos: "Si te ofrecés a la oposición para abrir el Congreso y debatir leyes que hieren el programa económico del Gobierno, ¿en qué te convertís?". Y agregó: "Debe haber pensado en ser presidenta." Añadiendo luego: "Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno." Seguidamente remató: "Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas."

Estas declaraciones circularon ampliamente en redes sociales, donde alcanzaron gran repercusión y llegaron rápidamente a conocimiento de la vicepresidenta.

El cruce en redes sociales y las críticas por la gestión del IOSFA

La respuesta de Villarruel se produjo a través de su cuenta en la red social X, donde replicó los dichos de Petri y lanzó cuestionamientos vinculados a su gestión al frente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa).

En uno de sus mensajes, la vicepresidenta expresó: "Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa y qué hizo su funcionario mendocino."

La crítica se centró en la situación financiera de esa obra social militar, que según indicó arrastra una deuda cercana a los $200.000 millones.

Villarruel sostuvo además que ese escenario "dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país".

En otro tramo de su respuesta, agregó: "Antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería ser un desfalco de la obra social de los militares y sus familias."

Mensajes directos y una disputa que sigue abierta

La vicepresidenta también respondió a distintos usuarios que le preguntaron por el deterioro de su relación con Javier Milei y Luis Petri, con quienes integró la fórmula presidencial de La Libertad Avanza en 2023.

En una de esas respuestas, señaló: "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de Iosfa y los sueldos más bajos de todas las fuerzas."

Cuando otro usuario le sugirió presentar su renuncia, Villarruel fue categórica: "Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno." La disputa sumó un nuevo capítulo horas después, cuando Luis Petri replicó uno de esos mensajes y respondió directamente a la vicepresidenta con una frase que volvió a encender el conflicto político:

"A vos te conozco por golpista."

Ese intercambio terminó consolidando un enfrentamiento que ahora trasladó su escenario al ámbito judicial, tras la denuncia presentada por la vicepresidenta en la Justicia federal.