Adornigate: la escribana se presentó en Comodoro Py para ampliar su declaración

La causa que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este jueves un nuevo capítulo con la presentación de Adriana Mónica Nechevenko en los tribunales federales de Comodoro Py.

La profesional, que intervino en la certificación de distintas escrituras vinculadas al funcionario, regresó para ampliar su declaración testimonial ante el fiscal Gerardo Pollicita, como parte de las medidas de prueba ordenadas por la fiscalía. La audiencia se prolongó por más de dos horas, en una instancia considerada relevante para esclarecer el origen y la legalidad de los recursos utilizados en la adquisición de inmuebles de alto valor.

La investigación se concentra especialmente en:

Un departamento en el barrio porteño de Caballito

Otras propiedades vinculadas al funcionario

Una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz

La estructura financiera utilizada en las operaciones

El origen de los fondos declarados

La operatoria del departamento de Caballito

Uno de los puntos centrales del testimonio volvió a ser la compra del departamento de Caballito, valuado en alrededor de 230.000 dólares.

Nechevenko ratificó que la operación no se estructuró como un préstamo directo en efectivo, sino como una "compraventa con hipoteca sobre saldo de precio", figura mediante la cual se pactó el pago de US$200.000 en 12 cuotas, a un año y sin intereses.

La escribana fue categórica al explicar el mecanismo: "Fue una compraventa con hipoteca sobre saldo de precio, no hubo préstamo".

La operatoria descripta incluyó:

Valor del inmueble: alrededor de US$230.000

Saldo financiado: US$200.000

Plazo: 12 cuotas

Duración: un año

Sin interés

Vendedoras: dos mujeres jubiladas

Cuando fue consultada sobre el origen de los fondos, la profesional evitó avanzar en precisiones y derivó la respuesta al propio funcionario: "Pregúntenle a él".

Otras operaciones bajo la lupa de la fiscalía

La fiscalía también analiza otras operaciones inmobiliarias en las que intervino la misma escribana, entre ellas la escritura de una casa en un country de Exaltación de la Cruz, mencionada dentro del expediente. Como parte de la reconstrucción del circuito financiero, fueron citadas además las cuatro mujeres que aparecen como otorgantes de las financiaciones.

El cronograma judicial prevé:

Dos declaraciones este jueves

Dos declaraciones el lunes 13 de abril

Estas comparecencias forman parte del intento de la fiscalía por completar el cuadro probatorio y determinar si las operaciones se ajustaron a parámetros legales y patrimoniales consistentes.

La escribana evitó dar detalles a la salida

Al retirarse de Tribunales, Nechevenko evitó brindar mayores explicaciones ante la prensa y se limitó a calificar las operaciones como "normales". Esa definición quedó alineada con el eje de su exposición, en la que insistió en presentar las transacciones como mecanismos habituales dentro de la práctica notarial, aunque la fiscalía continúa evaluando si las condiciones financieras utilizadas resultan compatibles con la evolución patrimonial del funcionario.

La causa sigue en etapa de investigación

Hasta el momento, el jefe de Gabinete Manuel Adorni no realizó declaraciones públicas sobre esta nueva ampliación testimonial de su escribana.

La causa continúa en plena etapa investigativa, con nuevas testimoniales, análisis documentales y seguimiento sobre el esquema de adquisición de inmuebles.

La nueva presentación de Adriana Mónica Nechevenko en Comodoro Py refuerza el interés judicial sobre la compra del piso de Caballito y sobre el modelo de financiación utilizado, en una pesquisa que busca determinar si existió o no presunto enriquecimiento ilícito en las adquisiciones patrimoniales del actual jefe de Gabinete.