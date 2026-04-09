Rejuvenecer Activamente 2026: Catamarca pone en marcha la nueva temporada

El Ministerio de Desarrollo Social confirmó que este martes 21 de abril comenzará la temporada 2026 del Programa Rejuvenecer Activamente, una política pública diseñada para promover el envejecimiento activo, la inclusión social y el bienestar integral de las personas mayores en todo el territorio provincial.

La iniciativa vuelve a ponerse en marcha con una propuesta centrada en la generación de espacios de participación y cuidado para un sector de la población que encuentra en estas acciones una herramienta concreta de acompañamiento y contención.

El programa está destinado a adultos mayores de 60 años y se desarrollará bajo una modalidad de jornadas semanales de martes a jueves, consolidando una agenda sostenida de actividades pensadas específicamente para este grupo etario.

Sede, modalidad y propuestas

La temporada 2026 tendrá como sede el E.D.I. Provincial (ex Hotel Sussex), espacio en el que se llevarán adelante las distintas jornadas programadas. La estructura del programa contempla una propuesta integral que articula distintas dimensiones vinculadas al bienestar y la participación social de las personas mayores.

Entre las acciones previstas se incluyen:

Actividades recreativas

Espacios de integración

Controles de salud

Acciones de acompañamiento

Cada uno de estos ejes apunta a mejorar la calidad de vida de los participantes, promoviendo no solo instancias de esparcimiento, sino también dispositivos de seguimiento y cuidado que fortalecen la autonomía y la vida social. La inclusión de controles de salud y de acciones de acompañamiento refuerza el perfil integral del programa, que combina recreación con herramientas de prevención y seguimiento.

Inscripciones abiertas para Capital e interior

Desde la cartera social se informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas, habilitando el proceso de registro para quienes deseen sumarse a esta nueva temporada. Las personas interesadas podrán anotarse a través del número:

383-4914696

Solo mensajes

En el caso de los adultos mayores residentes en el interior de la provincia, el procedimiento previsto establece que deberán dirigirse al municipio correspondiente para completar la inscripción de manera local. Este esquema busca garantizar que la propuesta tenga alcance en todo el territorio provincial, facilitando canales diferenciados de acceso según el lugar de residencia.

Una estrategia de inclusión

La puesta en marcha del Programa Rejuvenecer Activamente se enmarca en una línea de trabajo que prioriza la construcción de políticas públicas inclusivas para las personas mayores. El Ministerio de Desarrollo Social remarcó que esta nueva edición reafirma el objetivo de garantizar el acceso equitativo a espacios de participación, cuidado y recreación, sosteniendo una presencia activa del Estado en el acompañamiento de este grupo etario.

La referencia explícita al territorio provincial en su conjunto y a la inscripción a través de municipios para el interior refuerza la intención de que la política no quede limitada a un solo punto geográfico, sino que alcance a personas mayores de distintas localidades.

Compromiso con el bienestar integral

Con el inicio previsto para el 21 de abril, el Gobierno de la Provincia vuelve a ratificar, a través de este programa, su compromiso con el bienestar integral de las personas mayores.

La combinación de:

Recreación

Integración social

Cuidado

Acompañamiento

Acceso equitativo

define el perfil de una propuesta que busca consolidar espacios sostenidos de participación para mayores de 60 años.

De este modo, la temporada 2026 de Rejuvenecer Activamente se presenta como una nueva instancia para fortalecer el envejecimiento activo y ampliar oportunidades de encuentro y bienestar en toda la provincia.