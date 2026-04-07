Pánico en Catamarca: un adolescente llevó una réplica de arma de fuego a la escuela y amenazó a sus compañeros

La tranquilidad de la Escuela Secundaria Nro. 77 "Gobernador Francisco Galíndez", ubicada en la Avenida Misiones 2042, se vio alterada en las últimas horas cuando un adolescente de 14 años sacó de entre sus pertenencias lo que, en un primer momento, se presumió era un arma de fuego. Según los reportes, el menor habría intentado intimidar a sus compañeros, generando un estado de alarma en toda la institución.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades educativas activaron de inmediato el protocolo de seguridad y comunicaron la situación al SAE 911, dando aviso a la fuerza policial correspondiente. La reacción rápida permitió que efectivos de la comisaría novena y personal del COEM KAPPA de la zona sur acudieran al lugar de manera inmediata. Tras la verificación del objeto, se determinó que se trataba de una réplica de arma de fuego, descartándose cualquier riesgo real para la comunidad educativa.

Acciones de la institución frente al incidente

El equipo directivo de la institución no solo respondió con celeridad, sino que también procedió a labrar el acta correspondiente del hecho, citar a los tutores del estudiante involucrado y solicitar su retiro del establecimiento mientras se completaban las diligencias necesarias.

En su comunicado oficial, la escuela subrayó:

Se activó inmediatamente el protocolo de seguridad conforme a la normativa vigente.

conforme a la normativa vigente. El equipo directivo y docente priorizó el resguardo, la seguridad y el bienestar de los estudiantes en todo momento.

en todo momento. Se intervino a las autoridades competentes para la verificación del objeto y la seguridad del establecimiento.

para la verificación del objeto y la seguridad del establecimiento. Tras la inspección, se confirmó que el elemento era una réplica , descartando un riesgo real.

, descartando un riesgo real. Se llevaron a cabo actuaciones administrativas y preventivas, incluyendo la comunicación con las familias y la aplicación de medidas de acompañamiento, conforme a los acuerdos de convivencia institucional y los lineamientos del Ministerio de Educación.

El comunicado reafirma además el compromiso institucional con la educación, la seguridad integral de los estudiantes y el respeto por las normas de convivencia, asegurando un ambiente seguro y adecuado para todos.

La importancia de la prevención y el acompañamiento

Aunque finalmente se confirmó que no existió un peligro real, el episodio deja en evidencia la necesidad de protocolos claros y eficientes en situaciones de amenaza potencial en el ámbito escolar. La rápida actuación del personal docente y de seguridad permitió mitigar el pánico, asegurar la integridad de los estudiantes y mantener la autoridad de la institución frente a un hecho que, de otra manera, podría haber escalado.

El episodio refleja la complejidad de gestionar amenazas incluso cuando se trata de elementos no letales, subrayando la importancia de mantener procedimientos claros y la colaboración constante entre docentes, autoridades escolares y familias.