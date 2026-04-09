Monti impulsa una ley para transparentar impuestos en tickets y facturas

Con el eje puesto en el derecho de los consumidores a conocer la composición real del precio final, el diputado provincial Francisco Monti presentó un proyecto de ley para que la Provincia adhiera al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, establecido en la Ley 27.743.

La propuesta plantea que en facturas y tickets de compra se detalle de manera clara la incidencia de los impuestos provinciales, especialmente la del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que en la actualidad se encuentra incorporado al valor final de bienes y servicios sin una identificación visible para quien consume.

El espíritu de la iniciativa apunta a modificar esa lógica de opacidad tributaria y trasladar al consumidor una información precisa sobre cuánto del dinero que paga corresponde al producto o servicio en sí y cuánto responde a la carga fiscal aplicada durante la operación comercial.

El derecho a saber cuánto se paga en impuestos

El proyecto se apoya en los principios establecidos por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, particularmente en lo referido al acceso a información clara y veraz. En ese marco, la iniciativa propone que cada ticket o factura permita distinguir con claridad:

El valor real del bien o servicio

La incidencia de los impuestos provinciales

El peso específico del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el precio final

El objetivo central, según se desprende de la propuesta, es garantizar que los ciudadanos sepan con exactitud cuánto pagan en impuestos cada vez que realizan una compra, incorporando transparencia a un componente que hoy permanece diluido dentro del monto total.

Para Monti, esta visibilidad no solo fortalece derechos del consumidor, sino que además habilita un debate público mejor informado sobre el sistema tributario vigente.

Ingresos Brutos

Desde el punto de vista económico, el proyecto pone especial atención sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que se señala como un tributo que se traslada a lo largo de toda la cadena productiva.

Ese efecto acumulativo termina impactando de forma directa sobre los precios que afronta el consumidor final, ya que el gravamen queda incorporado en cada etapa de producción, distribución y comercialización. Como dato central del planteo, se remarca que la Provincia de Catamarca recauda más de 18.000 millones de pesos mensuales por este concepto, recursos que provienen del sector privado y que finalmente terminan integrados en cada operación comercial.

Ese volumen de recaudación es presentado como uno de los elementos que justifican la necesidad de transparentar el tributo, permitiendo que la ciudadanía tome dimensión del peso que tiene sobre el consumo cotidiano.

"No se puede debatir lo que no se ve"

En defensa de la iniciativa, Monti sostuvo que "es fundamental empezar a discutir en serio la carga tributaria en Catamarca", y advirtió que para avanzar en ese debate resulta indispensable que la sociedad tenga acceso a la información necesaria.

El legislador resumió el espíritu del proyecto con una definición directa: "No se puede debatir lo que no se ve". Bajo esa premisa, insistió en que la propuesta apunta a que "cada catamarqueño sepa cuánto paga en impuestos cada vez que consume", instalando la transparencia como condición previa para cualquier discusión de fondo sobre la estructura tributaria provincial.

El primer paso hacia una reforma impositiva

En el tramo final de su planteo, el diputado vinculó la iniciativa con una agenda más amplia orientada a la reducción y eliminación de impuestos en la provincia. Según expresó, la transparencia fiscal constituye el primer paso para construir conciencia social respecto de lo que definió como un sistema tributario oneroso.

En ese sentido, subrayó como objetivos:

Generar conciencia sobre la carga fiscal actual

Construir una masa crítica en la sociedad

Dimensionar el costo del sistema tributario vigente

Avanzar hacia un esquema más justo

Favorecer la actividad económica

Impulsar el comercio

Promover el empleo

La propuesta, de este modo, no se limita a una modificación administrativa en tickets y facturas, sino que se presenta como una herramienta para abrir una discusión más profunda sobre el modelo impositivo de Catamarca y su incidencia sobre la economía real.