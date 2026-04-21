AFA: apartan al juez de la causa que investiga a Tapia y Toviggino

La investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino sumó un capítulo clave tras la decisión de la Cámara Federal de Tucumán de apartar al juez federal Sebastián Argibay. El expediente, en el que se solicitó la detención de ambos dirigentes por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, entra ahora en una fase de incertidumbre respecto de su continuidad y jurisdicción.

El desplazamiento del magistrado no solo altera el curso inmediato de la causa, sino que también abre interrogantes sobre quién asumirá su conducción. La situación se complejiza debido a que el otro juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, se encuentra de licencia por cuestiones de salud.

En este contexto, la definición del nuevo magistrado deberá resolverse mediante sorteo, y no se descarta que el expediente sea reasignado a otra jurisdicción, incluso fuera de la provincia, con posibilidades de recaer en tribunales de Tucumán o Catamarca, donde la Cámara también actúa como instancia de apelación.

Los motivos del apartamiento

La decisión de la Cámara se basó en una recusación impulsada por el fiscal de la causa, Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad de Argibay. El eje de ese planteo se encuentra en un antecedente que, según surge del expediente, comprometería la objetividad del juez.

Se trata de un supuesto vínculo previo entre Argibay y Toviggino, vinculado a una operación inmobiliaria. Según se detalla, el magistrado habría participado en la venta de una finca valuada en aproximadamente $200 millones, que fue finalmente escriturada por un monto significativamente menor, cercano a los $20 millones.

Este elemento fue considerado determinante para justificar el apartamiento, en un expediente que investiga presuntas maniobras financieras vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA y a una red de empresas asociadas al entorno de Toviggino, con base principal en Santiago del Estero.

Los movimientos millonarios

El núcleo de la causa está puesto en el análisis de transferencias financieras, estructuras societarias y movimientos de dinero que habrían generado reportes de operaciones sospechosas ante organismos de control.

Entre los elementos centrales de la hipótesis fiscal se encuentra el seguimiento de los movimientos de la empresa SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Toviggino. Según el dictamen, esta firma habría recibido importantes sumas de dinero provenientes de distintas fuentes, incluyendo organismos públicos y la propia AFA.

Los datos consignados en la investigación detallan:

Transferencias del Gobierno de Santiago del Estero por más de $1.243 millones en dos años

por más de Pagos distribuidos en: $633.550.169 en 2024 $609.385.635 en 2025

Adjudicación de una licitación en junio de 2024 para vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo por $380.160.000 a doce meses

Un aspecto relevante es que las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ampliamente el monto previsto en la licitación.

El rol de SEGON SRL y la operatoria bajo análisis

El análisis de los extractos bancarios de SEGON en el Banco de Santiago del Estero constituye uno de los pilares de la investigación. Según el fiscal Simón, el comportamiento de la cuenta revela un patrón particular:

El dinero recibido raramente permanecía más de 48 horas

El 95% de los fondos netos se transfería a otra cuenta de la misma titularidad

se transfería a otra cuenta de la misma titularidad La cuenta funcionaba como una "cuenta puente", destinada a recibir fondos y derivarlos rápidamente

Esta dinámica, según el dictamen, dificultaría la trazabilidad del destino final del dinero, ya que los fondos no se utilizarían directamente para operaciones comerciales, pago de empleados o gastos operativos desde esa cuenta.

Diversidad de fuentes de financiamiento

La investigación también identificó que los ingresos de SEGON no provenían únicamente del gobierno provincial. Entre las fuentes detectadas se incluyen:

Municipalidad de Frías

AFA, que realizó múltiples transferencias directas

En el caso de la Asociación del Fútbol Argentino, se registraron:

22 operaciones en 2024

14 operaciones en 2025

Montos por operación entre $36 millones y $62 millones

El total transferido por la AFA a la cuenta de SEGON en el Banco de Santiago del Estero asciende a:

$1.328.266.369,20 , discriminados en: $653.622.369,20 en 2024 $674.644.000,00 en 2025

, discriminados en:

El dictamen fiscal y los pedidos de detención

En este escenario, la fiscalía avanzó con un dictamen que solicita la detención de Tapia, Toviggino y una veintena de imputados, señalados como presuntos testaferros o prestanombres en las sociedades investigadas.

Dentro de esa estructura, Toviggino fue imputado como supuesto jefe de asociación ilícita, en una causa que busca determinar la existencia de una red organizada para el manejo de fondos de origen presuntamente ilícito.

El origen de la investigación se remonta a una denuncia presentada en diciembre de 2025, en la que se señalaba que el gobernador Gerardo Zamora habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios vinculados a Toviggino.

Un expediente abierto y sin definición inmediata

Con el apartamiento de Argibay, el expediente queda en una situación de transición que podría redefinir su curso. La designación de un nuevo juez será clave para determinar los próximos pasos en una causa que combina acusaciones de alto impacto, movimientos financieros significativos y múltiples actores involucrados.

El desarrollo de este proceso judicial, ahora bajo revisión institucional, marcará el rumbo de una investigación que pone bajo la lupa tanto a dirigentes del fútbol argentino como a circuitos económicos de gran escala.